Loano, in piazza Italia la finale di "Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa"

Domenica 29 agosto alle 20.45 in piazza Italia a Loano si terrà la finale di “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa”, il concorso di bellezza organizzato dall'associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sul palco sfileranno le ragazze che hanno superato le due preselezioni tenutesi nei giorni scorsi ai Bagni Florida e ai Bagni Miramare. La serata sarà condotta da Stefania Vivioli.

Come è ormai consuetudine, durante la manifestazione verrà scelta la ragazza che interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLöa insieme alle tre maschere ufficiali di Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin. I quattro personaggi sfileranno, il prossimo anno, insieme ai carri allegorici in occasione delle due giornate del carnevale invernale e durante la serata del “CarnevaLöa Summer Edition” di luglio.

Anche per questo 2021 il concorso di bellezza vale come selezione regionale di “Una ragazza per il cinema”. La manifestazione è anche collegata alla kermesse nazionale “Una ragazza per il cinema” e ciò permetterà alle miss elette di accedere prima alla finale regionale e poi, eventualmente, a quella nazionale in programma dal 5 al 10 settembre a Taormina.

La finale vedrà le “incursioni” di tre comici di Colorado: Gianluca Fubelli, Steve Vogogna e Michelangelo Pulci. Durante la serata, inoltre, si esibiranno Ray, Angelica ed il leader dei Buio Pesto, Massimo Morini che farà anche parte della giuria. E non mancherà il consueto spettacolo offerto dalle giovani atlete di Gymnica Loano. La finale del concorso sarà preceduta, alle 20.15 da un momento di “avanspettacolo” di varietà condotto da Ilaria Melogno, Miriam Bison e Sante Iannuzzi (anche direttore artistico della manifestazione) e arricchito dalle esibizioni di Edoardo, Enzo e Giulio.

L'ingresso è gratuito, ma è necessario esibire un “Green Pass” valido. Per prenotare un posto a sedere è possibile contattare il numero 350.1872534. La Croce Rossa di Loano allestirà uno stand presso il quale chi non è in possesso del “Green Pass” potrà effettuare un tampone rapido. Come sottolinea il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino, questa iniziativa “ben rappresenta lo spirito di collaborazione tra le associazioni loanesi”.