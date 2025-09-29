 / Solidarietà

Pietra Ligure, oltre 28mila euro raccolti per i bambini oncologici con la cena benefica “Pietra su Pietra”

L’intera somma raccolta sarà devoluta al progetto “Life to Life” promosso dall’associazione Bastapoco ODV, in collaborazione con “Progetto Giada” Onlus

Sarà destinato ai bambini affetti da patologie oncologiche il ricavato della nuova edizione della cena benefica “Pietra su Pietra”, appuntamento ormai tradizionale che si è svolto lo scorso 23 settembre 2025 in piazza Castello a Pietra Ligure.

L’intera somma raccolta, pari a 28.001,50 euro – di cui 20.501,50 euro frutto della cena e 7.500 euro donati dalla Parrocchia Nostra Signora del Soccorso – sarà devoluta al progetto “Life to Life” promosso dall’associazione Bastapoco ODV, in collaborazione con “Progetto Giada” Onlus. L’iniziativa offre a piccoli pazienti oncologici, provenienti da ospedali specializzati di Piemonte, Lombardia e dall’Istituto Gaslini di Genova, giornate di svago e spensieratezza in Riviera, pensate nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche e con il coinvolgimento delle famiglie.

La serata, nel segno della solidarietà e della partecipazione, ha visto l’intera comunità pietrese stringersi intorno all’iniziativa: dalle istituzioni comunali alle parrocchie, dalle associazioni di volontariato, culturali e sportive fino ai singoli cittadini.

"Grazie davvero a tutti, siete stati uno spettacolo", ha commentato il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi attraverso la sua pagina Facebook.

Roberto Vassallo

