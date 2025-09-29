Spiaggia delle ex Colonie a Varazze, via libera al progetto Bagni Olmo: il litorale rimarrà libero

Si sono concluse con esito positivo le conferenze dei servizi relative a due progetti che interesseranno i comuni di Celle Ligure e Varazze, promosse da Punta dell’Olmo Srl. Questo passaggio segna un avanzamento significativo nell’iter di approvazione e nella pianificazione degli interventi previsti per l’area costiera.

A Celle Ligure ha ottenuto il via libera il progetto “Villa di Plinio”, firmato dall’architetto Francesca Torzo. L’intervento prevede la realizzazione di servizi per la collettività, tra cui una piscina coperta, una spa e una palestra, insieme a 27 appartamenti di pregio immersi in un contesto di giardini pensili. Il progetto comporterà un investimento di oltre dieci milioni di euro destinati alle opere di urbanizzazione. La concessione definitiva sarà rilasciata una volta formalizzato l’accordo tra il Ministero della cultura e la Regione Liguria, ormai prossimo alla conclusione grazie alla collaborazione tra istituzioni e società proponente.

Parallelamente, Punta dell’Olmo sta realizzando una nuova passeggiata ciclopedonale che collegherà l’attuale lungomare di Celle Ligure al confine con Varazze. Quest’opera pubblica, che arricchirà l’offerta turistica e la qualità della vita dei residenti, sarà completata entro l’estate 2026. Il progetto Villa di Plinio è stato inoltre selezionato per la pubblicazione “100 progetti italiani – VIII edizione” ed è candidato al Premio Regula, riconoscimento di prestigio nel settore dell’architettura e della riqualificazione urbana.

Anche a Varazze si è concluso positivamente l’iter di approvazione per il progetto Bagni Olmo, che prevede la creazione di un ristorante con servizi dedicati alla spiaggia pubblica, parcheggi sia pubblici che riservati alla struttura, servizi igienici pubblici e un giardino lungo Via Aurelia. L’intervento comprende inoltre la rinaturalizzazione degli argini del Rio Finale, finalizzata a ridurre il rischio di esondazioni, e la realizzazione di percorsi pubblici accessibili che consentiranno di raggiungere la spiaggia senza barriere architettoniche.

Punta dell’Olmo conferma infine che, in merito al progetto Bagni Olmo, la spiaggia resterà interamente pubblica e demaniale, come sempre indicato nelle richieste di concessione edilizia presentate a partire da gennaio 2022, in coerenza con le linee guida condivise con l’amministrazione comunale. La società precisa inoltre che Punta dell’Olmo Srl è di proprietà della Spininvest Srl, il cui unico socio è Roberto Spinelli, che come noto non ha alcun coinvolgimento con le vicende penali oggetto delle inchieste della magistratura nel corso del 2024.

