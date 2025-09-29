Nuovo parroco a Carcare, padre Stefano Locatelli accolto dalla comunità. Il sindaco Mirri: "Che il suo ministero porti frutti abbondanti"

La comunità di Carcare ha dato il benvenuto a padre Stefano Locatelli, che ieri, domenica 28 settembre, ha preso ufficialmente servizio come nuovo parroco durante la Messa delle ore 11, celebrata dal vescovo Luigi Testore e con la partecipazione di padre Sergio Sereni, provinciale degli Scolopi.

Padre Locatelli succede a padre Italo Levo, scomparso lo scorso 3 agosto dopo oltre vent’anni di dedizione alla comunità. Il nuovo parroco guiderà le attività pastorali delle parrocchie di Carcare e Vispa, assicurando la continuità delle iniziative religiose e sociali già avviate dall’Ordine degli Scolopi sul territorio.

Il sindaco Rodolfo Mirri ha espresso il caloroso benvenuto della città: “Oggi è per me un grande onore, come sindaco di questa comunità, darvi il benvenuto in questa giornata così significativa. Saluto con grande affetto tutte le autorità religiose, civili, militari e tutti i concittadini presenti”.

Rivolgendosi direttamente a padre Locatelli, Mirri ha aggiunto: “È con grande gioia che, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Carcare, le rivolgo il più caloroso benvenuto in occasione del suo ingresso ufficiale come nuovo parroco della nostra parrocchia. La sua presenza qui oggi ci ricorda che la parrocchia non è solo un luogo di culto, ma è soprattutto una casa aperta a tutti: il cuore spirituale, culturale e sociale di Carcare”.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato con affetto padre Italo: “Il 3 agosto ci ha lasciato, una guida spirituale e una figura importante per la nostra comunità. Con fede, dedizione e umanità ha accompagnato la vita di tanti carcaresi, lasciando un segno profondo nei nostri cuori. Lo ricordiamo con gratitudine e affetto, certi che il suo esempio continuerà a vivere nella memoria della nostra città”.

Mirri ha poi concluso: “Carissimo padre Stefano, Carcare l’accoglie con affetto e riconoscenza. Che il suo ministero qui sia fecondo, sereno e capace di portare frutti abbondanti per la nostra comunità. A nome di tutti i carcaresi: benvenuto tra noi!”.