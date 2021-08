Niente sagra, l'estate dell'Associazione Volontari Feglinese è all'insegna della pallavolo

Non c'è stata la sagra della Lumassina ad animare l'estate feglinese, ma nel paesello dell'entroterra finalese i volontari dell'AVF non hanno voluto dissipare le forze e hanno così trovato un'altrettanto valida alternativa per allietare le serate.

Si è così deciso di alimentare la voglia di sport che ha portato all'organizzazione, con un certo successo, di due tornei di pallavolo: una manifestazione "senior", svoltosi al campo sportivo di Feglino e sui campi da beach volley della società Maremola di Pietra tra giugno e luglio e dedicato ai più grandi, e una competizione "junior", giocatosi interamente in terra feglinese.

"Abbiamo avuto grande affluenza e tanti complimenti, non solo dai partecipanti - spiegano dall'Associazione Volontari - Vogliamo ringraziare in maniera particolare non solo i partecipanti ma anche i nostri 'partner', ovvero il Volley Team Finale e il Maremola Volley, ci hanno fornito rispettivamente attrezzatura e campi".