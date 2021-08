Borgio, provoca la caduta di una moto e si allontana: autista denunciato per fuga e omissione di soccorso

Urta una moto, provocando la caduta del mezzo a due ruote sul quale viaggiavano due persone, e si allontana. A finire nei guai un automobilista classe '65, residente a Finale Ligure, rintracciato la notte scorsa dalla Polizia Locale di Borgio Verezzi (in collaborazione con i carabinieri della stazione di Pietra Ligure) e denunciato per fuga e omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.20 di ieri sera lungo la via Aurelia tra Borgio e Finale, all'altezza dei Bagni La Bussola. Secondo quanto riferito, l'auto (che viaggiava in direzione Finale) avrebbe urtato con lo specchietto il manubrio della moto, che procedeva nella direzione opposta, facendola così finire a terra. L'uomo e la donna che si trovavano in sella alla due ruote sono stati soccorsi dai militi della Croce Bianca di Borgio e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona, per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.