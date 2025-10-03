Rifiuti, la Provincia di Savona fa il punto sulla chiusura del ciclo: a novembre un convegno di approfondimento

Si è riunito oggi in Provincia di Savona il Tavolo permanente di coordinamento sulla chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria, un percorso che prevede in estrema sintesi la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione. Nel corso della seduta è stato fatto il punto sullo stato dell’iter e sulle prospettive future.

Al termine dei lavori è stata annunciata la convocazione, entro la metà di novembre, di un convegno di approfondimento che affronterà in maniera organica i diversi aspetti legati alla costruzione dell’impianto. L’appuntamento vedrà il contributo scientifico di esperti istituzionali qualificati e, se ritenuto utile, anche la partecipazione di rappresentanti di altre Regioni.

L’obiettivo dichiarato è quello di analizzare con rigore i profili tecnici, ambientali e sanitari del progetto, offrendo un quadro chiaro e completo alla cittadinanza e agli enti coinvolti.