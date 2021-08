Covid 19, nel savonese 34 nuovi positivi. Stabili ospedalizzati, calano le terapie intensive

Sono 166 i nuovi positivi, a fronte dei 3.759 tamponi molecolari (oltre ai 3.331 antigenici rapidi) comunicati nell'odierno bollettino emanato da Regione Liguria.

Di questi sono 34 quelli registrati nella nostra provincia, dove rimangono stabili gli ospedalizzati (15) ma calano le terapie intensive (1). Sono invece 51 nella provincia di Imperia, 53 nel genovese e 23 sullo spezzino.

Tre sono invece i decessi segnalati, tutti presso l'ospedale Galliera tra il 13 e il 16 agosto, tra cui una donna di 56 anni e due uomini di 75 e 81 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 1.507.778 (+3.759)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 521.268 (+3.331)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 107.809 (+161)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.043 (24)

Casi per provincia di residenza

Imperia 551 (+16)

Savona 370 (+8)

Genova 1.348 (-4)

La Spezia 450 (+6)

Residenti fuori regione o estero 75 (+2)

Altro o in fase di verifica 249 (+6)

Totale 3.043 (+24)

Ospedalizzati: 84 (-3); 11 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 26 (-2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 15 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 17 (+2); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 7 (-2); 0 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 4 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.705 (+43)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 100.391 (+134)

Deceduti: 4.375 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 422 (+31)

Asl 2 - 267 (-45)

Asl 3 - 553 (-37)

Asl 4 - 125 (+14)

Asl 5 - 319 (+18)

Totale - 1.686 (-19)

Dati vaccinazioni 18/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.030.019

Somministrati: 1.894.418

Percentuale: 93%