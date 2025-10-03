 / Attualità

Attualità | 03 ottobre 2025, 08:05

Savona, anche il personale sanitario del San Paolo in piazza per manifestare solidarietà alla Palestina

La manifestazione per ricordare medici e infermieri morti a Gaza e per chiedere il cessate il fuoco

Anche il personale del San Paolo si mobilita per Gaza. Sono numerosi i sanitari che ieri sera, 2 ottobre, hanno preso parte all'iniziativa  “Luci sulla Palestina”, che si è svolta davanti all’ingresso dell’ospedale San Paolo ( oltre a quella organizzata davanti al Santa Corona di Pietra Ligure).  

All'appuntamento anche semplici in cittadini che con una luce hanno testimoniato solidarietà alla popolazione palestinese e chiedendo il un immediato cessate il fuoco. Sullo sfondo tante bandiere della pace.

L’iniziativa, era promossa dalle reti #digiunoGaza e Sanitari per Gaza, e non sono mancati appelli e messaggi di vicinanza alla popolazione palestinese, con lettura dei nomi dei quasi 1.700 sanitari uccisi a Gaza.

Elena Romanato

