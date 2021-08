Entrano di soppiatto nella farmacia... ma è aperta: ladri maldestri da Saettone a Savona

"Ladruncoli notturni... Farmacia Saettone talmente c......i che non si sono nemmeno resi conto che la farmacia è sempre aperta. In questi giorni hanno colpito diverse attività".

A dirlo è il titolare dell'omonima farmacia di via Paleocapa Federico Saettone che ha reso note le immagini della videosorveglianza di qualche notte fa che vedono immortalati due giovani intenti a fare entrare il terzo all'interno del negozio.

Quest'ultimo probabilmente per non farsi vedere all'interno ha iniziato a strisciare per terra, non sapendo però che comunque la farmacia è aperta anche nelle ore notturne. Visto dal farmacista di turno è poi scappato dileguandosi con gli altri complici.

Nella serata tra lunedì e martedì era stato compiuto un furto all'interno della pizzeria "La Grotta Marinara" di piazza del Popolo. I ladri avevano forzato la serranda e sfondato la porta d'ingresso rubando dalla cassa circa 40 euro in monete poi avevano messo tutto a soqquadro ed erano scappati. Dopo aver sporto denuncia alla polizia, la scientifica aveva svolto tutti i rilievi del caso.

Tra domenica e lunedì era stata colpita la farmacia San Francesco di Corso Tardy & Benech e anche in quel caso era stata portata via una somma dopo essere stata forzata la serranda e rotto la porta in vetro scorrevole.