Alluvione a Cairo, danni per oltre 12,6 milioni. Lambertini: "Servono interventi rapidi e meno burocrazia"

Ammontano a oltre 12 milioni e 600 mila euro i danni causati nel Comune di Cairo Montenotte dall’evento alluvionale dello scorso 22 settembre. Nella giornata di giovedì 2 ottobre, dopo tutte le perizie necessarie, la stima degli importi è stata comunicata ufficialmente dall’ente nella scheda speditiva inviata alla Regione Liguria - Dipartimento di Protezione Civile.

Nello specifico, gli interventi di “Tipo A” (prima urgenza) ammontano a 16.367 euro e riguardano le spese complessivamente sostenute per la rimozione delle situazioni di rischio e per l’assistenza e il ricovero alla popolazione. Sono state 5 le abitazioni dichiarate inagibili e 12 le persone evacuate dalla propria casa.

Gli interventi di “Tipo B” (somme urgenze) ammontano a 1.989.000 euro e sono stati avviati nell’immediato al fine di garantire il ripristino, nelle condizioni precedenti l’evento, della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti: 490.200 euro per viabilità, ponti e attraversamenti; 998.000 euro per opere idrauliche; 447.000 euro per fognature, depuratori e discariche; 54.564 euro per opere pubbliche.

La somma più cospicua di danni è stata stimata nel capitolo riguardante gli interventi di “Tipo D”, considerati urgenti da realizzarsi per evitare ulteriori situazioni di pericolo, che tocca i 10.500.000 euro, di cui 2.075.000 per viabilità, ponti e attraversamenti, e 8.500.000 per opere idrauliche.

"Gli interventi che stiamo attuando ora sono necessari e doverosi per riportare il territorio in condizione di sicurezza da tutti i punti di vista - commenta il sindaco Paolo Lambertini -. L’aspetto che sarà però molto importante è trovare, in collaborazione con la Regione, gli strumenti adeguati per intervenire in modo definitivo e strutturale su tutti i corsi d’acqua, al fine di garantire la sicurezza nel tempo di fronte a eventi di questa portata, consapevoli della loro straordinarietà. È necessario ridurre la burocrazia, abbreviare la tempistica di realizzazione delle opere ed elaborare formule agili per poter effettuare interventi concreti e incisivi per il territorio: queste sono le priorità su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, con il contributo e la collaborazione fondamentale della Regione. Confidiamo nel fatto che tutti i danni subiti dai privati, dalle attività commerciali e dalle aziende possano essere ristorati nei modi e nei tempi più consoni, affinché tutti possano superare questo brutto momento e continuare a fornire il loro apporto fondamentale al tessuto sociale ed economico del territorio".

"Se messi a confronto con quanto accaduto nell’autunno del 2024, i danni alle infrastrutture pubbliche, pur rilevanti, risultano minori. Molto più gravi, invece, appaiono oggi le perdite subite da diverse attività produttive e da numerosi cittadini, che si sono ritrovati con case, magazzini e beni personali danneggiati o distrutti - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione -. L’amministrazione comunale ha già messo in campo interventi immediati di prima e somma urgenza, ma ora la priorità è duplice: da un lato ottenere dallo Stato il riconoscimento dello stato di calamità e il sostegno economico per gli interventi realizzati e programmati; dall’altro accelerare al massimo le procedure di progettazione e di appalto, in modo che le risorse, a partire dai 9,5 milioni già destinati da Regione Liguria al territorio di Cairo, possano trasformarsi in opere concrete e risposte rapide. Compatibilmente con le regole che ogni ente pubblico è tenuto a rispettare, chiediamo che possa essere valutata anche la possibilità di anticipare risorse per far fronte alle criticità più urgenti. Cairo ha dimostrato ancora una volta grande forza e capacità di reagire. Ora serve che le istituzioni superiori ci siano accanto per sostenere cittadini e imprese nel difficile cammino della ripresa".