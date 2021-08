Minaccia con una bottiglia rotta i dipendenti di un locale, poi prende a calci e pugni la pattuglia dei carabinieri: 24enne arrestato ad Alassio

Ennesima notte movimenta per il nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri di Alassio. Una ragazzo di 24 anni proveniente da Torino si è introdotto all'interno di un noto locale della zona eludendo i servizi di controllo. Sorpreso dagli addetti ai lavori, è stato invitato ad uscire anche a causa del suo comportamento ritenuto assai provocatorio che aveva assunto nei confronti degli altri clienti.

La reazione del ragazzo è stata furente: ha iniziato a minacciare e offendere sia il responsabile, sia i dipendenti del locale, brandendo una volta fuori una bottiglia rotta per mettere in atto i suoi propositi di ritorsione.

Malgrado il tentativo dei carabinieri di indurlo alla ragione, una volta disarmato, il 24enne non ha esitato a minacciare pure i militari, danneggiando la pattuglia con calci e pugni. Per lui sono scattate le manette. Stamattina è previsto il processo per direttissima a Savona.

Il presidio del territorio da parte dei reparti dipendenti della Compagnia di Alassio, coadiuvati dal nucleo cinofili e dal 15 NEC di Villanova d’Albenga, continuerà nei prossimi giorni e sarà rinforzato nel weekend. Il dispositivo operativo si inserisce sempre nel piano d’azione pianificato dal Comando Provinciale dei carabinieri di Savona per tutto il periodo estivo.