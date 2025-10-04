Giro d'Italia 2026, Vegni (Rcs): "Probabilmente ci sarà un passaggio in Liguria". Arrivo a Chiavari e ipotesi partenza nel ponente

E' probabile il ritorno dopo l'arrivo di Andora e la partenza da Genova del 2024, del Giro d'Italia nel 2026 in Liguria.

Il direttore dell'area ciclismo di Rcs Sport Mauro Vegni in vista dell'edizione della Corsa Rosa del prossimo anno ha praticamente definito quasi tutti i tasselli. Con il territorio ligure che potrebbe essere toccato in due tappe.

"Probabilmente ci sarà un passaggio in Liguria. È prematuro però dirlo, stiamo pensando eventualmente a interessare il territorio ligure ma sono tutte ipotesi, stiamo valutando tutte le opportunità e poi decideremo cosa fare.

Non c'e niente di definito" il commento del direttore del Giro.

Se Vegni è più attendista, il referente di Rcs per la Liguria Enzo Grenno è certo che tutte e 4 le province potranno essere toccate dal transito della corsa di ciclismo più amata.

"Il Giro transiterà dalla Liguria con un arrivo a Chiavari e una ripartenza il giorno dopo nel ponente che non è ancora stata definita, stiamo lavorando perchè tocchi i territori imperiesi e savonesi" spiega Grenno che fu il promotore della grande partenza dalla Liguria nel 2015 (ben 4 tappe e mezza in territorio ligure).

La partenza quindi si verificherà in Toscana e arriverà nel comune genovese con il transito nello spezzino per una tappa che vedrà molto probabilmente protagonisti i velocisti. Il giorno successivo potrebbe partire dall'imperiese per poi spostarsi in provincia di Savona (o viceversa) e concludersi in Piemonte. Con il tracciato che però è ancora tutto da definire.

"Le tappe sono promosse dalla Regione, perchè è una chiusura ideale di tutte le manifestazioni sportive del 2025 della Liguria Regione Europea dello Sport. La settimana scorsa ho avuto un incontro con il Presidente Bucci che con il videpresidente Piana e gli assessori allo sport Ferro e turismo Lombardi hanno dato la loro grande disponibilità - prosegue - Contestualmente si cerca di interessare nel limite del possibile tutte le 4 province e nel giro di una decina di giorni avremo il quadro completo dell'intera movimentazione".

La Corsa Rosa verrà poi presentata a novembre.