Varazze, i vandali danneggiano la bacheca dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (FOTO)

Vandali nuovamente in azione nella notte a Varazze. Questa volta è toccato alla bacheca dell'Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo S.T.V. medaglia d’argento Michelangelo Corosu, con sede in corso Matteotti.

Diverse le misure adottate dall'amministrazione comunale e dalle forze dell’ordine, presenti in città e provincia, per cercare di arginare il fenomeno del vandalismo, assai frequente durante il periodo estivo. La notevole affluenza turistica (per fortuna) e l'alto tasso alcolico giovanile, nonostante l’installazione di più telecamere nelle zone sensibili, spesso vanificano ogni sforzo e buona volontà di chi è chiamato a vigilare.

Tanti giovani purtroppo non si rendono conto di quanto siano dannosi i gesti distruttivi e gli atti vandalici, soprattutto quando sono in gruppo e sotto l’effetto di alcolici. Oltre alla normale prevenzione, la città di Varazze ha puntato sulla sensibilizzazione della cittadinanza, con le forze dell’ordine impegnate anche nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado, con un programma di sensibilizzazione a partire dai più giovani.