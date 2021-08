5 strumenti intelligenti per proteggere i tuoi account online

Una delle nuove abitudini che il web ci chiama a svolgere consiste nel salvaguardare le proprie informazioni sensibili e proteggere gli account generati navigando on-line dagli hacker.

Tutti coloro che navigano sui siti web o lavorano online, dovrebbero imparare più cose su come proteggere e rafforzare i propri account online dagli intrusi.

L’utilizzo di password forti

Usare una password facile da indovinare rende tutti più vulnerabili agli attacchi degli hacker perché, questi, riescono a trovare facilmente il modo per introdursi negli account.

Sappiamo che sono un male inevitabile, ma crearne di sicure è un vero delirio perché tra lettere maiuscole e minuscole e i numeri, e i simboli, non usare frasi di senso compiuto, è davvero frustrante per la nostra memoria.

Ecco perché un generatore di password è ormai un software da avere sempre con sé o e installarlo sugli smartphone.

In sintesi, per far sì che una password sia buona, deve rispettare dei requisiti di complessità, ovvero soddisfare delle linee guida ben precise su come e con quali componenti si deve creare una password.

La lista delle regole da rispettare è la seguente:

Lunghezza minima della stringa di 8 caratteri;

Presenza di lettere minuscole (a-z)

Presenza di lettere maiuscole (A-Z)

Presenza di numeri arabi (0-9)

Caratteri non alfanumerici (ad esempio !, ?, #, *)

1. Rendere più sicuro l'account

Siamo tutti online, o siamo a casa o in auto, anche in spiaggia, i nostri smartphone ci accompagnano ovunque, pertanto la sicurezza in rete ha un'importanza prioritaria.

Per proteggere gli account creati online, il secondo passo raccomandato consiste nell’aggiornare spesso il browser utilizzato per navigare su internet.

2. Strategia per tenere al sicuro il proprio account

Aggiornare il software: se il tuo browser, le app o il sistema operativo sono obsoleti, il software potrebbe non essere protetto contro gli hacker. Per proteggere il tuo account, mantieni aggiornato il tuo software.

Da non sottovalutare il grande aiuto che soccorre dal numero di cellulare. In tante occasioni viene richiesto il numero di cellulare di recupero e l'indirizzo e-mail di recupero, entrambi sono efficaci strumenti di sicurezza.

Infatti, tali dati di contatto possono essere utilizzati per bloccare l'accesso al tuo account da parte di terzi non autorizzati, avvisarti in caso di attività sospetta sul proprio account e di recuperare l'account se non si riesce più ad accedere.

3. Utilizzare password univoche ed efficaci

È rischioso utilizzare la stessa password su più account e soprattutto quando vi registrate ai siti web.

Se gli hacker riuscissero ad ottenere la vostra password per la navigazione fatta su un sito, potrebbero utilizzarla per accedere ai vostri account relativi a più siti.

Un gestore delle password aiuta a generare e gestire password efficaci e univoche, per non parlare poi di un vero proprio generatore di password affidabile.

Attenzione ai messaggi e contenuti sospetti: cosa si nasconde?

Sempre più spesso riceviamo sui nostri dispostivi messaggi strani, a volte stravaganti e fasulli, da essere subito etichettati come un tentativo di truffa dagli utenti.

Tuttavia, le tecniche si sono raffinate nel tempo, infatti, molti altri messaggi sono convincenti e scritti in maniera così perfetta da far capitolare anche l’utente più esperto.

Da considerare poi, che gli hacker possono utilizzare e-mail, SMS, chiamate e pagine web per fingersi istituzioni, familiari o colleghi.

La tentazione di aprire tutte le e-mail è fortissima, soprattutto se sembra che contengano qualcosa di misterioso o importante.

Per fortuna la tecnologia viene in nostro aiuto.

Ci sono accorgimenti diversi per proteggere la nostra privacy online, dalle VPN ai criptatori di posta elettronica ai monitor che avvertono se gli abitanti del dark web stanno vendendo ci stanno spiando.

4. Quanti account inutilizzati si hanno sul web?

Dopo le innumerevoli, ormai infinite pagine web visitate on-line negli anni, chi non ha account inutilizzati, per vari motivi, scagli la prima pietra…

Sarà per un motivo, per esempio, non si ricorda più password, nome utente, e-mail utilizzata per la registrazione e il problema diventa serio; non si sa più come fare a recuperare quell’account.

Sovviene sempre l’aiuto di un generatore di password, che consente di aumentare la sicurezza online grazie alla creazione casuale di password forti con un solo clic.

In pratica se, gli hacker riescono a violare questi vecchi account, possono avere accesso a qualsiasi informazione personale legata a tutti quegli account ormai dimenticati e non più utilizzati.

In questa era connessa digitalmente, bisogna pensare seriamente alla sicurezza online.

Avere una solida conoscenza della sicurezza dei propri account online è importante se si vuole essere sempre un passo avanti rispetto alla minaccia sempre crescente degli hacker.

Quindi bisogna avere gli occhi aperti, applicare i suggerimenti spiegati in questo articolo e, continuare a istruirsi su come strumenti come questi, possono aiutarci nel cammino digitale.

5. Pulire spesso la cache del proprio smartphone

Si sa, quando si naviga su internet dal proprio smartphone, ma anche dal PC, la maggior parte dei nostri dati vengono intercettati.

Per scoprire quali dati sono stati intercettati e memorizzati quando si è online basta guardare nella cache del browser.

La cache del browser dei nostri smartphone, include informazioni sui siti web che abbiamo visitato, le ricerche effettuate online e addirittura, potrebbe anche contenere informazioni personali sensibili come il proprio indirizzo di casa.

Fortunatamente qualsiasi browser moderno è dotato di strumenti integrati che possono aiutarci nella procedura di cancellazione dei dati memorizzati nella cache: è possibile persino scegliere cosa deve essere cancellato e cosa deve rimanere.

Per fare un esempio, siamo liberi di scegliere se cancellare tutti i cookie e lasciare intatta la cronologia di navigazione, oppure di rimuovere la memorizzazione automatica delle password e così via.

Un ulteriore suggerimento utile per impedire a qualcuno, di intercettare le credenziali di accesso o di intercettare le conversazioni fatte online, consiste nell’abilitare la propria VPN.

Una VPN è uno strumento utile che crittografa tutto il traffico online in modo che solo chi lo utilizza e il destinatario previsto possono vederlo.

L’uso di una VPN evita la possibilità di manipolazione dei dati che si inviano e ricevono, garantendo una connessione più affidabile e a prova di intrusi.

Un altro grande vantaggio della VPN è la simulazione di collegamento da un paese diverso dal punto in cui ci si trova.

Immaginiamo ad esempio, di trovarci in Italia e di collegarci a una VPN con server a Cuba: questa simulerà una connessione proveniente dagli Cuba, con tutti i vantaggi che ne conseguono.