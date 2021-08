Lavori sulla A10 tra Genova Aeroporto e Prà: nel fine settimana tratta completamente riaperta

Buone notizie per il traffico viario in Liguria: il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà sarà completamente riaperto dalle 6 di sabato 21 agosto ponendo fine al doppio senso di marcia nell'unica carreggiata rimasta aperta in questa settimana che già da lunedì ha creato non pochi disagi a pendolari e turisti.

A darne annuncio è stato dal proprio profilo Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti, sottolineando come sia stato chiesto dall'annuncio del cantiere, iniziato lo scorso 16 agosto e previsto fino alle 22 di mercoledì 25, una accelerata nell'esecuzione dei lavori al quale ha fatto seguito "un gigantesco sforzo" per raggiungere "un risultato che mette al sicuro il fine settimana".