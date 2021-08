Il presidente Toti al Meeting di Rimini, Cambiamo! replica al consigliere Sansa: "Polemica insensata"

“Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle, Enrico Letta, Andrea Orlando per il Partito Democratico, i due partiti che lo sostengono. Ancora: i ministri Enrico Giovannini, Roberto Cingolani, Elena Bonetti, Massimo Garavaglia, Roberto Speranza. E il messaggio di apertura affidato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono solo alcuni degli ospiti di quest’anno del Meeting di Rimini e ci amareggia che Ferruccio Sansa abbia ancora voglia di fare polemica per la presenza della Regione Liguria e del presidente Giovanni Toti”.

Il gruppo consiliare Cambiamo! in Regione Liguria risponde così all’attacco sul tema portato avanti oggi dall’ex candidato presidente. “Ribadiamo a Sansa – proseguono i consiglieri arancioni – che lo stand della Liguria serve per dare alla nostra regione una vetrina davanti alla quale, nei giorni dell’iniziativa, passeranno migliaia e migliaia di persone, oltre a essere un sostegno e uno slancio per i nostri panificatori. Qualche dato riferito alle ultime edizioni prima delle restrizioni: 800 mila presenze agli eventi, un pubblico proveniente da oltre 70 Paesi, 600 giornalisti accreditati. Per quanto riguarda la Liguria, sono stati venduti in una sola edizione 19 mila pezzi di focaccia e stappate più di 10 mila lattine di limonata. Dopo decenni di grigiore, la Liguria ha cambiato passo, anche in queste cose, e i numeri sulle presenze turistiche nella nostra regione lo confermano”.

“Davvero poco democratico poi il riferimento alla presenza di Toti fra gli ospiti – chiudono i consiglieri di Cambiamo! – Chi sarebbe dovuto andare a rappresentare la Regione, Ferruccio? Tu? Il candidato meno votato della storia? Siamo seri”.