Albenga: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti vincitori della "Fionda di legno 2023": riceveranno il premio da Antonio Ricci (FOTO e VIDEO)

Dopo le varie indiscrezioni, gli indizi e il toto-nominativi che ha tenuto vivo il dibattito sotto le torri, i nomi non hanno certo deluso quanti, come ogni anno, affezionatissimi al Premio, hanno acquistato il biglietto ancor prima di sapere i premiati.

“I Fieui di Caruggi, così come molti altri privati cittadini e appartenerti ad associazioni che operano sul territorio, rappresentano quella parte di Albenga che vuole bene alla città e che grazie alle loro attività, al loro spirito d’iniziativa e alle loro proposte, contribuiscono a far conoscere Albenga – ha affermato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. La cosa bella del Premio Fionda di Legno è che mentre alcuni personaggi sono evidentemente meritevoli della Fionda, altri sembrano solo personaggi di spettacolo, ma il palco dell'Ambra tira fuori il loro aspetto umano e, tirando fuori aspetti intimi, raccontandosi e aprendosi come fossero tra amici, dimostrano che l'obiettivo è stato raggiunto”.

Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi, dopo aver ringraziato le ultime 4 Amministrazioni comunali, oltre a Gianfranco Feroce, più conosciuto come “Feroce”, che si adopera per la realizzazione dell’evento, e i giornalisti, si è tolto un “sassolino dalla scarpa”: “Sebbene si tratti di un evento con nomi di assoluto rilievo, non riusciamo a superare la soglia locale e non troviamo spazio né nei media provinciali, né tantomeno in quelli regionali”. Promettendo di tirare ancora un paio di fiondate dal palco dell’Ambra, ha poi invitato il vicesindaco Alberto Passino a parlare dei rapporti tra Comune e Premio Fionda. “Con Gino Rapa e i Fieui abbiamo, ormai da anni, un rapporto consolidato. Oggi, per richiesta dei Fieui, vogliamo responsabilizzare ancora di più il Comune che diventa loro ‘partner’ per portare avanti iniziative sempre più ‘di tutta la città’ e che meritano il nostro supporto”.

Il compito di annunciare i "fiondati" è andato poi a Gino Rapa che ha affermato: “Dopo le ultime “Fionde toste” c’era bisogno di allegria e spensieratezza, ma tenendo sempre presente il tema della solidarietà che molte volte rimane nascosta e altre volte viene esplicitata per fare in modo che altri si possano unire ad una causa. Questi i due temi che ci hanno portati a decidere di premiare Greggio e Iacchetti. Due personaggi divertenti, comici, di spettacolo, ma da sempre impegnati in iniziative solidali e benefiche”.