Albenga, 7^ edizione del Fashion Party con Miss Pin Up e Mr & Miss Fitness

Domenica 22 agosto alle ore 21 in piazza Marconi sul lungomare di Albenga si svolgerà la 7^ edizione del Fashion Party, l’evento organizzato da Domenica Iemma e Timothy Oddera del negozio Target con il patrocinio del Comune di Albenga.

Novità di questa edizione sarà il concorso Mr & Miss Fitness, che vedrà uomini e donne amanti dello sport sfilare sul palco davanti ad una giuria specifica formata da nomi noti del settore del Bodybuilding come Giuseppe Brancaccio e Diletta Camagna.

Ovviamente non mancherà l’intramontabile concorso Miss Pin Up, con tante ragazze che si contenderanno la fascia della più famosa icona americana. Nel corso della serata la sfilata Fashion vedrà ragazzi, ragazze e kids presentare i capi di abbigliamento della stagione autunno inverno by Target.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con ospiti vari, tra cui il Kombat Team di Alassio, Frank Dellisola della palestra Full Metal Club di Albenga, il duo Aleardo e Samu e la Country Road Line Dance di Imperia.

Dopo la proclamazione delle vincitrici del concorso con consegna delle fasce di “Miss Fitness” e “Mr Fitness”, “Mr e Miss Fashion” e con la proclamazione di “Miss Pin Up”, la serata continuerà con la musica di Paolo Bianco. Presentano la serata Cristina De Stefano e Luca Valentini.