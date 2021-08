Altare, la minoranza interroga il sindaco sul restyling dell'ex vetreria Savam

"La proprietà dal 2012 al 2020 ha provveduto a versare le imposte comunali (IMU, TOSAP ecc.)?". Il gruppo di minoranza "Altare, mi piace" interroga il sindaco Roberto Briano in merito alla riqualificazione dell'ex vetreria Savam, la cui attività è cessata nel 1992. Si tratta di una tematica assai sentita dalla cittadinanza (nel 2019 si è formato un apposito comitato) per via dello stato di abbandono in cui versa l'area.

"La zona presenta un totale stato di abbandono e mancanza di decoro urbano. Un fatto da considerare poiché lo stabilimento si trova al centro del paese, in un'area caratterizzata da un elevato passaggio viabilistico - spiegano dalla minoranza - Un video report pubblicato sui social nel 2017 ha di fatto supportato i sospetti che i cittadini si sono posti in questi anni relativamente allo stato interno dello stabile".

"La struttura versa in totale degrado non solo per il lungo tempo di abbandono, ma soprattutto per la distruzione degli infissi e altre parti della struttura, rendendola estremamente pericolante. Questo può causare un grave problema di salute alla popolazione e alle zone limitrofe. In ragione di due importanti fattori, come l’anno di costruzione, il lungo periodo trascorso dalla cessazione dell’attività, la struttura presenta un grande problema per il nostro territorio dal punto di vista ambientale".

"Il futuro dell'area è una tematica di interesse per tutta la cittadinanza, non solo nell'ottica di renderla sicura sotto il punto di vista sanitario e ambientale, ma soprattutto in ragione di una visione complessiva della città, capace di tenere conto parallelamente del decremento dei cittadini residenti e dei servizi a loro associati".

"Considerato che l'area può rappresentare un’importante occasione per aprire una discussione pubblica e partecipata riguardo il futuro delle zone degradate del nostro paese, come gruppo interroghiamo il sindaco per sapere qual è lo stato attuale dei versamenti delle imposte pagate della proprietà elencate in premessa e se ci sono eventuali mancanze dettagliando l’ammontare per imposta; se sono allo studio soluzioni adeguate e partecipate per il futuro dell’area in oggetto e se vi sono accordi con la proprietà; quali sono gli indirizzi dell’amministrazione nel breve periodo relativamente alla destinazione dell’area; qual è il progetto condiviso con il comune di Carcare siglato anche per la riqualificazione dell’area ex Savam; in quali date e a quanto ammontano le eventuali somme sinora versate, a titolo di oneri di urbanizzazione, dalla proprietà dell'area per la pratica urbanistica" concludono dalla minoranza.