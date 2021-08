Elezioni Loano, Nappi (MIU): "Lega e 'Cambiamo' di nuovo insieme dopo la grande spaccatura in Consiglio comunale: la solita solfa"

"Alla fine, gira e rigira, cambiano le maglie e le posizioni ma le compagini sono sempre le stesse, così come i personaggi". Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita e candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Loano, commenta con queste parole la notizia dell'appoggio da parte di "Cambiamo" alla candidatura a primo cittadino loanese dell'esponente della Lega Luca Lettieri.

"Dopo la grande spaccatura in Consiglio comunale, Lega e 'Cambiamo' sono nuovamente sotto la stessa bandiera - prosegue Nappi - Adesso però tocca ai loanesi dare un input diverso a questa cittadina: se veramente vogliamo che ritorni ad essere la chicca della riviera, bisogna davvero voltare pagina, cominciando a fare le grosse pulizie. È impossibile che da vent'anni a questa parte i soliti continuino a mescolarsi tra di loro con il risultato della solita solfa. A Loano serve una vera alternativa".

Chiosa finale dedicata ad una riflessione sul candidato sindaco della coalizione di centrodestra: "Conservo grande stima nei confronti di Luca Lettieri, ma non posso che rammaricarmi per il fatto che abbia accettato l'appoggio di chi, non molto tempo fa, proprio da lui ha preso le distanze" ha concluso il candidato del MIU.