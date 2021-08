Turismo, Passino: "La scelta di non stampare pieghevoli o brochure deriva dalla situazione pandemica"

Il vice sindaco di Albenga Alberto Passino a replica delle dichiarazioni del consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti: “La scelta di non stampare materiale cartaceo da distribuire, come ad esempio pieghevoli o brochure, deriva dallo stato dell’arte e dalla situazione pandemica. Tale materiale, oltre ad essere potenziale veicolo di contagio, ogni settimana avrebbe potuto subire delle modifiche, come è stato nei fatti per il calendario generale, date le sempre nuove norme emergenti, vedasi l’ingresso nella vita di tutti i giorni del green pass!

"La linea data è stata quella di lavorare sui social e sito ScopriAbenga, proprio per poter aggiornare in tempo reale il materiale pubblicitario degli eventi. Per quanto concerne il personale dipendente del turismo o dello Iat, svolge il proprio lavoro con serietà e impegno in un contesto difficile come in questi due anni. L’amministrazione sta attivando 4 progetti utili alla collettività proprio per affiancare, chi sul territorio segue gli allestimenti delle manifestazioni, che si susseguono nutrite malgrado le mille difficoltà".

"In conclusione lasciamo a “fave e salame” il consigliere Ciangherotti, che anche se non proprio di stagione, di certo potrà, a Ingauna memoria, fregiarsi di tale evento di alto profilo svoltosi sotto il suo breve mandato d’assessore in piazza San Michele" conclude Passino.