Controllo tecnico ad un treno a Spotorno: traffico in tilt sulla linea Genova-Ventimiglia

AGGIORNAMENTO ORE 15: il traffico è fortemente rallentato, in corso l'intervento dei tecnici. La circolazione dei treni in direzione Ventimiglia è regolata tramite l'utilizzo di altri binari. Maggior tempo di percorrenza fino a 115 minuti per i treni in viaggio.E in atto la riprogrammazione del servizio commerciale. Attivi il servizio sostitutivo con bus tra Finale Ligure e Savona e il servizio di smart caring. Treni direttamente coinvolti: IC 907/908 Milano Centrale (11:10) - Ventimiglia (14:54); RV 3372 Genova Brignole (13:35) - Ventimiglia (16:03); R 3370 Genova Brignole (13:07) - Imperia (15:15). Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus: RV 3368 Genova Brignole (11:35) - Ventimiglia (14:03): limitato a Spotorno Noli (12:35); RV 3367 Ventimiglia (11:57) - Genova Brignole (14:25): limitato a Finale Ligure Marina (13:13); RV 3075/3076 Albenga (14:06) - Milano Centrale (17:35): origine da Savona (14:51); R 12364 Genova Brignole (11:55) - Albenga (13:48): limitato a Savona (13:03); R 12292 Savona (12:55) - Ventimiglia (14:47): origine da Finale Ligure Marina (13:15); R 12297 Ventimiglia (13:28) - Ventimiglia - Savona (15:25): limitato a Spotorno Noli (15:11).

----

----

Seguono aggiornamenti.