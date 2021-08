Maggiordomo di quartiere: un successo nel savonese le prime due edizioni in attesa del nuovo bando (FOTO e VIDEO)

Manca ancora poco meno di due mesi alla chiusura della seconda edizione del "Maggiordomo di quartiere", il progetto della Regione volto a potenziare i cosiddetti servizi di prossimità per le famiglie del territorio, ma quanto già messo in atto, è già sufficiente per tracciare un primo bilancio dell'iniziativa che a ottobre compirà una anno.

Lo abbiamo potuto tracciare coi responsabili dei diversi sportelli territoriali, quattro in tutto nella nostra provincia a Savona, Cairo Montenotte, Finale e Loano, e la supervisore del progetto, Marinella Geremia.

Quest'ultima ci spiega: "Per quanto riguarda gli obiettivi direi che il risultato è andato ben oltre a quello che ci si poteva aspettare. I maggiordomi si sono inseriti da subito nel territorio sostenendo le famiglie con particolare attenzione agli anziani soli, alleggerendoli sulle numerose difficoltà di carattere logistico legate agli spostamenti e la facilitazione all'utilizzo dei servizi online".

Compito dei "maggiordomi", per cui è prevista una retribuzione mensile di 500 euro, è quello di occuparsi di servizi di assistenza leggera come fare la spesa, andare in posta, accompagnare bambini a scuola e anziani per passeggiate, cura degli animali domestici o il disbrigo di pratiche amministrative.

Servizi particolarmente utili per le persone sole e in questo periodo di pandemia, dove queste figure non si sono tirate un attimo indietro. Non solo coi privati: "Sono aumentate esponenzialmente le collaborazioni con le istituzioni, in primis i Comuni e i relativi Servizi Sociali che ci considerano ormai un punto di riferimento contattandoci per segnalare cittadini in difficoltà - prosegue Geremia - Poi le scuole, come aiuto per coadiuvare e coordinare le varie attività con i bambini dal servizio scuola per il trasporto degli alunni al dopo scuola per aiuto compiti in estate, e ultimamente è iniziata anche una collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per seguire pazienti che necessitano dei nostri servizi una volta dimessi".

Ma gli apprezzamenti non sono arrivati in questo anno solo da chi ha usufruito dei servizi dei maggiordomi: "Particolarmente apprezzato il fatto che questi siano gratuiti e che siano di particolare sostegno alle persone anziane sole e/o invalide. Anche l'obiettivo prefissato di facilitare la creazione di relazioni sociali sul territorio promuovendo la realizzazione di occasioni di incontro, eventi o situazioni aggregative è a buon punto" Un esempio ne è la gitarella organizzata con alcuni anziani nei mesi scorsi a Cairo Montenotte. Il tutto ovviamente nel rispetto delle norme anti Covid.

"E' richiesta inoltre - aggiunge la supervisore - la nostra partecipazione ai Tavoli Sociali del territorio per poter avere occhio sulla situazione sociale contingente. Questo per quanto riguarda il risultato atteso rispetto alla cittadinanza che ha quindi portato ad un complessivo miglioramento della qualità della vita e alla soluzione di alcuni problemi".

Come hanno invece accolto questa esperienza i maggiordomi? "C'è stata qualche difficoltà, ma nel complesso è stato anche qui un successo. Il 'maggiordomo' si è rivelato una figura professionale nuova a sostegno della vita quotidiana dei cittadini in una logica di comunità, di solidarietà e collaborazione attraverso le sinergie tra individui" racconta Marinella Geremia.

E proprio questa è l'altra faccia della medaglia, cioè l'intento formativo per i partecipanti al bando, oltre a quello per così dire assistenziale: "I ragazzi sono stati stimolati e supportati nel percorso di formazione con ottimi risultati, tra l'altro la maggior parte dei maggiordomi della prima edizione ha trovato una occupazione dopo la loro partecipazione al progetto".

Per chi volesse quindi intraprendere questo percorso di crescita, anche personale e non solo lavorativa, dal 28 di luglio fino al 15 settembre sono aperte le iscrizioni per le selezioni della terza, e per ora ultima, edizione del bando per i tirocini di inserimento lavorativo della durata di sei mesi con sedi presso gli sportelli di Loano, Finale Ligure, Savona e Cairo Montenotte.

"E' una bella possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, di poter acquisire una certa professionalità e il tirocinio svolge una notevole opera formativa" conclude Geremia.