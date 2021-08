Spotorno, il passo indietro di Bonasera per unire il centrodestra: "Lascio per mettere la città e gli spotornesi davanti"

Sembrava ormai cosa certa il non riproporsi della coalizione di centrodestra protagonista alle scorse regionali anche nelle prossime amministrative a Spotorno, ma alla fine la "ragion di Stato" potrebbe prevalere.

A pochi giorni dalla presentazione delle liste la frattura palesata negli ultimi mesi tra la Lega, con gli attuali consiglieri comunali Bonasera e Spiga, e Cambiamo!, che invece proponeva l'ex sindaco Giancarlo Zunino con pure l'appoggio dell'ex vice sindaco Riccobene, sarebbe ormai sanata.

La chiave di volta sarebbe il passo indietro del vice presidente provinciale Bonasera lasciando posto a Massimo Spiga, che potrebbe mettere in accordo i due gruppi nella creazione di una lista unica.

Diversi sono stati gli incontri nelle settimane scorse nel tentativo di trovare l'assetto di giunta capace di mettere insieme le due anime dell'attuale opposizione all'amministrazione Fiorini. Una di queste vedeva Zunino candidato sindaco, Bonasera suo vice con Riccobene Assessore e due figure femminili (una per parte) come assessori, escludendo però l'attuale capogruppo di "Spotorno che vorrei" Spiga.

Ieri però, l'ennesimo incontro, a cui hanno preso parte il coordinatore provinciale di Cambiamo, Mauro Demichelis, e il capogruppo in Regione, Angelo Vaccarezza. alla fine del quale ecco la tanto attesa fumata bianca, con l'assetto di giunta che vedrebbe Spiga vicesindaco e Cristina Scipioni assessore, oltre ai 3 esponenti del gruppo capitanato da Zunino punto fermo quale candidato sindaco.

"Non trovavo corretta la soluzione che escludeva Spiga nel 2016 gratificato da 60 preferenze personali. Abbiamo rifiutato la proposta ed abbiamo formato la lista. Sapevo e sapevamo che in questo modo il sindaco uscente avrebbe rivinto le elezioni, allora ho pensato a Spotorno, al mio paese, l’ho messo al primo posto dei miei e dei nostri obiettivi ed ho deciso di formulare una nuova proposta che deve dare una svolta alla situazione stagnante" spiega Bonasera, che non sarà della partita nemmeno come aspirante consigliere.

"Vorrei fosse però ben chiaro che non confluiamo nella lista di Zunino, ma si crea un nuovo gruppo dove avremo la metà dei consiglieri candidati, il vice sindaco e un assessore. Una soluzione che dà merito e valore al mio capogruppo e a Cristina, sempre con me dal 2011" sottolinea l'attuale vice presidente della Provincia, il cui gesto ha ricevuto l'apprezzamento dei vertici provinciali arancioni che l'hanno definito "altruista e di grande responsabilità".

"Ora - spiega Bonasera - la risposta spetta a Zunino e Riccobene. Non nascondo che, dopo 10 anni nei quali dall’opposizione ho lavorato per Spotorno e dopo due anni e mezzo durante i quali ho prestato le mie competenze e la mia determinazione per la Provincia di Savona, la decisione un po’ mi ha intristito. Ma perdere di nuovo non sarebbe stato giusto per i miei candidati e per gli spotornesi che meritano un paese che riparta e lasciare fuori dalla giunta il mio capogruppo non sarebbe stato onesto, preferisco fermarmi io" conclude Bonasera, con un occhio allo scorso risultato elettorale che vide l'attuale maggioranza vincere con 720 voti e le minoranze disunite in grado di metterne insieme oltre 1.200.

Ora si aprono così nuovi scenari elettorali in quella che era una sceneggiatura molto simile a quella di Loano: sommando i voti ottenuti dalle varie liste nella scorsa tornata ora la partita pare più aperta che mai.