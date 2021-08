Prezzo di un funerale: la ricerca di Lastello

Lastello, la cui denominazione è traducibile come addio oppure ultimo saluto, è una startup nata diversi anni fa dal genio di alcuni ragazzi residenti nella regione Lazio. Un team dalla mente brillante

che ha elaborato un supporto concreto per coloro che si trovano a dover organizzare un funerale. La loro speciale missione è quella di ridurre le ansie e le preoccupazioni dei familiari colpiti da un lutto. Si tratta di situazioni complicate e difficili da affrontare tanto sul piano mentale quanto su quello fisico. Spesso manca la forza necessaria per spostarsi con l’auto da un’agenzia funebre all’altra in modo tale da visionare i vari preventivi. Lastello semplifica enormemente queste operazioni, mostrando direttamente il costo di un funerale calcolato dalle ditte della zona circostante. Non c’è più bisogno di lanciarsi nel traffico cittadino per andare alla ricerca del migliore rapporto qualità-prezzo con il rischio di tornare poi a casa insoddisfatti. Dal divano, basterà digitare il nome del sito web oppure scaricare l’applicazione per smartphone dai più famosi app store, fissare una serie di parametri legati ad una serie di aspetti e attendere pochi secondi per una panoramica completa dei costi previsti dalla singola azienda.

Il costo medio di un funerale base

La spesa complessiva per l’organizzazione delle esequie risente di una serie di fattori da tenere in grande considerazione. Proprio il defunto potrebbe aver imposto ai suoi cari l’organizzazione del rito funebre in forma semplice, accontentandosi di una bara in legno di quercia o di abete senza alcuna rifinitura e di un piccolo carro per il trasporto dal domicilio alla basilica. Una corona di fiori solo all’ingresso della chiesa, in linea con quello che è stato lo stile di vita moderato. Una lapide al cimitero comunale dalle dimensioni contenute e con la sola indicazione dei dati principali per l’identificazione quindi nome, cognome, data di nascita e data di morte. Un servizio di questo tipo, comprensivo degli oneri burocratici, ha un costo complessivo di circa 1700 euro, stando ai dati raccolti dalle agenzie che confrontano i vari preventivi di coloro che operano nel settore delle onoranze funebri.

Il costo medio di un funerale di lusso

Altre persone ritengono di fondamentale importanza trasformare anche il funerale in un evento memorabile e sono ben disposte a sostenere costi elevati. Il classico carro per il trasporto della bara viene sostituito da una lussuosa limousine di colore nero, impreziosita da bordi in argento oppure in oro. Non manca chi si fa accompagnare per l’ultimo tratto dall’auto dei propri sogni attrezzata per l’occasione. La bara è costruita in legno pregiato, molto resistente agli agenti esterni, con intagli in oro o in argento sui due lati. Gli stessi metalli sono generalmente ripresi sul crocifisso posizionato sulla facciata anteriore della cassa. Magnifici addobbi floreali sono disposti in punti strategici all’esterno e all’interno del luogo della celebrazione così da farlo sembrare più accogliente. Per un’auto di lusso, per cassa di pregio e per una lapide che rimanda ad una citazione famosa oppure a versetti del vangelo si spende in media 3400 euro.