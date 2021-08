Savona, via ai controlli della polizia locale sugli autobus Tpl: sui mezzi anche l'unità cinofila (FOTO)

Stop agli autobus di passaggio davanti alla fermata della stazione Mongrifone in piazza Aldo Moro a Savona e in piazza Mameli, passeggeri che vengono fatti scendere e controlli del personale Tpl e della polizia locale con l'unita cinofila di Loano.

Questa mattina non è passata inosservata la presenza di diversi agenti e gli accertamenti sui mezzi di trasporto pubblico sia per la verifica del titolo di viaggio che dopo le ultime riunioni svolte in Prefettura a causa delle aggressioni subite dagli autisti e ai problemi legati al teppismo e al traffico di sostanze stupefacenti.

Dal prossimo martedì 31 agosto le polizie locali di Savona, Finale Ligure Loano firmeranno un protocollo d'intesa con Tpl per garantire, con un accordo dalla durata triennale, una maggiore sicurezza per le persone presenti a bordo degli autobus.

Questo l'obiettivo che i comandi di Polizia Locale dei tre comuni si sono impegnati a predisporre, in aggiunta ai servizi ordinari e a quelli supplementari già predisposti con l'ausilio della vigilanza privata, specifiche attività di controllo sui bus ed in prossimità delle banchine di attesa allo scopo di preservare la sicurezza delle persone a bordo e l'integrità dei mezzi, con particolare riferimento agli atteggiamenti aggressivi verso il personale viaggiante, il danneggiamento intenzionale dei veicoli e degli arredi e il rispetto delle disposizioni sanitarie per contenere il contagio da Covid-19.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, con l'ausilio - anche a bordo dei veicoli, come già avvenuto oggi, dell'unità cinofila specializzata in dotazione alla Polizia Locale col commissario Lupo. Il servizio di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti verrà svolto dagli agenti e dagli ufficiali nei territori di rispettiva competenza e con operazioni coordinate e connesse tra di loro, e sarà attivo in determinate fasce orarie decise dai comandi stessi, tenendo conto delle criticità del territorio e dei maggiori rischi per l'utenza, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Tpl.

Importante sarà anche la formazione dei protagonisti di questo servizio di sicurezza: Tpl provvederà su richiesta della Polizia Locale a organizzare corsi di specializzazione con proprio personale docente di comprovata esperienza, indirizzati al personale della polizia per la conoscenza degli impianti, dei veicoli, delle aree di pertinenza e dei sistemi tecnologici di sicurezza disponibili a bordo.