Antonio Conte fa tappa nel savonese: avvistato a cena da Zio Pesce in Darsena a Savona

Dopo la classica tappa nella sua amata Bergeggi a luglio non poteva far visita in Darsena a Savona dal ristorante pizzeria Zio Pesce.

L'ex Ct della Nazionale italiana e ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter Antonio Conte ieri ha scelto il comune della Torretta per gustare una prelibata cena di pesce e il titolare del locale Andrea Colombo ne ha approfittato per uno scatto.

Sei giorni fa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto da Portofino e quindi le possibilità di avvistarlo in Liguria con un possibile passaggio nel savonese nel quale ha casa proprio nel comune dell'isola, erano particolarmente alte.

Savona era già stata una sua tappa circa due anni fa, infatti era stato visto a cena in un ristorante delle Fornaci e poi a prendere un gelato alla nota gelateria Cora.

Con la risoluzione del contratto con l'Inter, che ha portato a vincere lo scudetto 2021, attualmente Conte è senza squadra, anche se i rumors di mercato dicono che l'Arsenal sta pensando lui per sostituire l'attuale allenatore Mikel Arteta. Il mister pugliese però non sembra essere attratto dal progetto londinese.