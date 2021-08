G20 delle donne a Santa Margherita Ligure, Coldiretti: “Orgogliosi che si tenga in Liguria”

È la Liguria, nello specifico Santa Margherita Ligure, ad ospitare il G20 delle donne con la conferenza dedicata esclusivamente al tema dell’empowerment femminile. È la prima volta che in ambito G20 viene organizzato un evento sull’empowerment delle donne, dando centralità alla qualità del lavoro femminile, alle politiche per la valorizzazione del talento e della leadership delle donne, all’affermazione e alla tutela dei loro diritti e al contrasto alla violenza di genere.



“Un vero onore che il nostro territorio possa ospitare un evento così importante dedicato all’imprenditoria femminile e a discutere temi che mettono al centro dell’attenzione le donne – afferma Anna Fazio, vice responsabile Donne Impresa Liguria -. In Liguria le imprese agricole ed ittiche femminili, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia nel 2020, resistono e permangono, attestandosi al 22%, presenti in tutti i settori produttivi tipici della nostra straordinaria regione compreso quello ittico. In Liguria abbiamo la presenza di titolari femminili a capo di vere imprese di successo con una forte propensione alla multifunzionalità, alla sostenibilità ambientale e alla custodia della tradizione locale”.



“Le imprenditrici agricole ed ittiche liguri, grazie al loro lavoro e al loro impegno, rappresentano un tassello importante della nostra Organizzazione e dell’economia regionale - affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa -. Nell’attività imprenditoriale hanno dimostrato capacità di coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, al contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità. Incontri, quindi, come quello di Santa Margherita Ligure servono sicuramente a porre ulteriormente l’attenzione su tematiche che Coldiretti affronta quotidianamente poiché l’impegno che la nostra organizzazione ha nei confronti delle nostre imprese è orientato ad offrire alle imprenditrici agricole prospettive di crescita e di futuro ed è attrattiva anche verso le più giovani che hanno puntato sull’uso quotidiano della tecnologia per gestire sia il lavoro che lo studio”.