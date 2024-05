Alimentazione e sport, Coldiretti: “Merenda made in Liguria per i piccoli pallavolisti del Volley S3”

Ha fatto tappa a La Spezia il circuito di Volley S3, il torneo che vede come ospiti speciali Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio e che is pone come obiettivo quello di promuovere la conoscenza della Pallavolo tra i giovani. Un’occasione per unire alla passione per lo sport quella per un’alimentazione mediterranea, equilibrata e varia ai fini di educare, fin dall’infanzia, a uno stile di vita sano.

In Italia, infatti, il 39% dei bambini entro gli 8 anni è in sovrappeso, con un risultato che è uno dei peggiori dell’Unione Europea. A denunciarlo è Coldiretti Liguria che con Campagna Amica e la Federazione Nazionale della Pallavolo hanno accolto le centinaia di bambini delle scuole elementari e medie locali per la tappa ligure del circuito #VolleyS3, a La Spezia. Per la merenda dei piccoli pallavolisti sono stati scelti prodotti Made in Liguria: succo di mele e arance liguri e canestrelli genovesi, donati oggi durante il tour in passeggiata Morin. I giovani sono stati affiancati dall’ex capitano azzurro Valerio Vermiglio, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene, e Andrea Lucchetta, della generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto il campionato europeo 1989, il campionato del mondo 1990 e 3 World League consecutive, dal 1990 al 1992.

“La presenza di Coldiretti Liguria e Campagna Amica - commentano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa, delegato Confederale - è per noi grande motivo di orgoglio: il nostro obiettivo nei confronti dei consumatori, anche e soprattutto dei più piccini ed esigenti, è da sempre quello di promuovere la cultura del cibo e della corretta alimentazione. Crediamo che lo sport sia inoltre un meraviglioso volano per le giovani generazioni che vogliono inserirsi in un mondo sano e in un ambiente ricco di stimoli, sociali e culturali”. Proprio per questo, per la merenda è stato scelto un succo di frutta prodotto dall’Azienda Agricola Il Sottobosco, di Luca Dalpian e con sede a Tiglieto, e un biscotto simbolo del territorio e delle tradizioni artigianali che resistono al tempo. L’attenzione alla provenienza del cibo è uno dei valori che meglio si sposano con la filosofia di Coldiretti e di Campagna Amica; perciò, fin da subito, al centro della collaborazione tra Campagna Amica e la FIPAV c’è stata l’educazione alimentare per le giovani generazioni, al fine di formare i consumatori domani: diventare grandi è crescere, nel fisico e nella consapevolezza di ciò che ci fa stare bene.