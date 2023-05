Traffico internazionale di droga, tra gli arrestati l'imprenditore Pietro Fotia

C'è anche l'imprenditore Pietro Fotia, residente a Savona, tra gli arrestati della maxi operazione dei carabinieri del Ros e della DIA, in collaborazione con i militari dell'Arma di Genova e con la polizia tedesca. L'imprenditore era stato già arrestato lo scorso luglio dalla Squadra Mobile di Savona con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso.

Per l'arresto dello scorso luglio, il 21 aprile, Pietro Fotia, insieme al fratello Francesco, era stato condannato dal tribunale di Savona a tre anni e sei mesi di carcere.







In manette sono finite diverse persone, di cui quindici in Liguria, altri dimoranti in Lombardia, Calabria e all'estero. Le indagini sono iniziate un anno e mezzo fa sull'asse 'Genova- Reggio Calabria'; in Liguria, come detto sono state portate avanti da Ros e DIA, ma altre persone sono state arrestate in Lombardia grazie al lavoro della DDA di Milano e all'attività della guardia di finanza del capoluogo meneghino.



Nel dettaglio, la rete criminale di cui facevano parte pregiudicati italiani e dell'Europa dell'Est, importava quantitativi di cocaina, eroina e hashish tramite contatti in Sudamerica con i quali trasportava lo stupefacente in Spagna, da dove veniva inviato su gomma in centro e nord Italia.

Secondo i dettagli rivelati dalla Procura di Genova, Fotia avrebbe diretto, insieme a Rocco Morabito (anch’egli già detenuto per altri reati), una associazione per delinquere con altre persone operativa anche in Liguria e finalizzata all’importazione dal Sud America e dalla Spagna, all’acquisto, trasporto, commercio, cessione, vendita e illecita detenzione di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina. Gli indagati erano anche in grado di impiegare esperti in chimica che abitavano all’estero per il taglio della sostanza stupefacente.

Oltre ai già citati Pietro Fotia e Rocco Morabito, le persone indagate sono: Bartolo Bruzzaniti, Antonio Bruzzaniti, Leone Bruzzaniti, Giovanni Deluggo, Carmelo Morabito, Antun Mrdeza, Nebojsa Obradovic, Domenico Palmara, Giuseppe Staiti, Rosario Falzea, Vincenzo Bruzzese, Domenico Salvatore Papalia e Adriano Cricelli.

Il traffico dello stupefacente è stato programmato e organizzato tramite l’utilizzo di apparecchi telefonici abilitati a comunicazioni criptate e di una piattaforma che garantisce un sistema di cifratura per i messaggi. Nelle comunicazioni gli indagati hanno altresì utilizzato appositi nicknames e le hanno corredate con fotografie che spesso riproducono sostanza stupefacente.

L’arresto in Spagna il 28 ottobre del 2020 di un corriere dell’organizzazione, cui sono stati sequestrati 32 kg di cocaina ha costituito un riscontro all’analisi delle chat, la quale ha consentito di accertare nel corso del 2020 e sino al marzo 2021 molteplici operazioni di importazione, acquisto e detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, sono state individuate almeno due importazioni di cocaina dalla Spagna di 31 kg e 50 kg.

Agli indagati sono stati altresì contestati altri 10 episodi di acquisto (in due circostanze, da fornitori stranieri), detenzione, offerta in vendita di quantitativi di cocaina oscillanti tra 1 e 150 chilogrammi, eroina e hashish per oltre 287 kg di cocaina, 100 kg di eroina e 50 di hashish.

L’indagine si è avvalsa dell’assistenza giudiziaria di Francia e Spagna per il tramite di Eurojust, del contributo informativo assicurato da Europol nonché della cooperazione internazionale ottenuta nell’ambito dei progetti di contrasto alla criminalità di matrice ‘ndranghetista, @ON dell’Unione Europea ed I-CAN (Interpol Cooperation Agaist ‘Ndrangheta). Quanto all’esecuzione delle ordinanze, preziosa si è rivelata la collaborazione delle Autorità tedesche che hanno eseguito l’arresto di un indagato localizzato in Germania. Altre Autorità estere stanno collaborando nella esecuzione dei provvedimenti coercitivi.

Gli arresti di oggi sono stati operati contestualmente all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare (nei confronti di circa 150 indagati) da parte delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Milano, titolari di inchieste molto più ampie ed articolate, aventi profili di connessione e collegamento con l’indagine della DDA di Genova.

L’attività delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria, Milano e Genova è stata coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia Antiterrorismo.