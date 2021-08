Serie A, il Napoli batte il Venezia ma Osimhen (espulso) salta il Genoa

Buona la prima per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra vince contro un buon Venezia per 2-0 grazie alle reti di Insigne (su rigore) ed Elmas. Importante l'espulsione di Osimhen che dal 23’ ha lasciato il Napoli in 10 uomini, ma nonostante ciò ha avuto la meglio sulla formazione di Paolo Zanetti.

Il racconto della partita

Un inizio di campionato ricco di emozioni per il Napoli, che però vince 2-0 contro un buon Venezia e conquista i suoi primi tre punti in questa Serie A. In avvio al Maradona, il più scatenato, nel bene e nel male, è Victor Osimhen. Già all'8', l'ex Lille rischia di segnare di rimpallo sul pressing su Maenpaa, poi lo impegna dal limite dell'area. Allo scoccare del quarto d'ora di gioco ci prova anche Johnsen, ma il suo destro viene facilmente bloccato da Meret. La più grande occasione per i padroni di casa arriva al minuto 22, con la classica giocata di Insigne che cerca sul secondo palo Politano, ma la zampata al volo dell'ex Inter viene parata con il piede da Maenpaa. Sul successivo calcio d'angolo, però, la partita cambia: Osimhen strattona e colpisce Heymans e Aureliano lo espelle, lasciando il Napoli in dieci. La situazione si complica ulteriormente al 35', quando Spalletti perde Zielinski per infortunio: al suo posto Elmas, che però sarà tra i protagonisti assoluti del match.

Nella ripresa, il Napoli attacca senza pensare all'inferiorità numerica e, al 57', ha la grande occasione per passare in vantaggio: Di Mariano tocca con il braccio in area il cross di Mario Rui, ma dal dischetto Insigne calcia malissimo, con il pallone che finisce addirittura alto sopra la traversa. Cinque minuti dopo, però, Aureliano concede un'altra occasione dagli undici metri: a deviare con la mano la conclusione di Di Lorenzo, stavolta, è Ceccaroni. Al secondo tentativo, il capitano non sbaglia, spiazzando Maenpaa e regalando l'1-0 agli azzurri. I lagunari reagiscono e al 68' colpiscono un palo in area con Forte, che da pochi passi gira sul legno l'ottimo assist di Johnsen. La sfida, però, si chiude quattro minuti dopo: Insigne guida il contropiede, poi la palla arriva ad Elmas, che con un preciso destro in area sul primo palo batte Maenpaa e firma il raddoppio che fa calare il sipario sul match del Maradona. Il Venezia prova ad organizzare una reazione affidandosi agli ingressi in campo di Dezi e Galazzi, ma non spaventa gli azzurri. Finisce così 2-0: seppur con un po' di fatica, il Napoli di Luciano Spalletti parte subito col piede giusto in questa nuova Serie A.

Le parole di Luciano Spalletti

A termine dei 90 minuti è intervenuto ai microfoni Luciano Spalletti. Qui ha parlato del suo ritorno in panchina in una piazza come Napoli: "È chiaro che l'emozione c'è sempre nel nostro lavoro, perchè coinvolge il sentimento di molte persone, anche quelle non presenti allo stadio. Se poi questo lavoro lo fai essendo l'allenatore del Napoli, ancora di più - spiega - Ci sono 40 milioni di tifosi del Napoli in giro per il mondo, abbiamo gli occhi addosso di tutti. Questa gara vale più di una sola gara, perchè ci sono state delle situazioni che in condizioni normali ci volevamo più gare per andarle ad analizzare. Questa gara ha avuto tante 'notizie' da inculcare alla squadra". Quali gli aspetti ositivi? "Penso che abbiamo fatto molte cose buone nel secondo tempo, nel momento di massima difficoltà, doobbiamo partire da quei momenti lì. Mi è piaciuta la maturità della squadra nella ripresa. Abbiamo avuto quella maturità dentro quella reazione che mi ha fatto enorme piacere"

Sull'espulsione di Osimhen che ha costretto il Napoli a giocare in 10 dal 23': "L'arbitro Aureliano è stato moltro corretto quando me l'ha spiegata - conclude - Osimhen deve stare attento alle sue reazioni emotive, è un attaccante forte e tutti i difensori cercheranno di aiutarsi limitandone l'esuberanza fisica. Le mani addosso degli avversari le avrà sempre". Osimhen salterà sicuramente la partita contro il Genoa, ma dopo l’esordio choc dei rossoblu contro l’Inter non bastano questa e le tante altre defezioni che dovrà patire Spalletti nel prossimo week-end per ribaltare il pronostico dei siti di scommesse .





La moviola

Non benissimo Aureliano. L’espulsione di Osimhen, per quanto supportabile dal VAR è molto fiscale. Due i penalty fischiati, per altrettanti falli di mano.

All’ennesima trattenuta e all’ennesimo contatto, in area del Venezia, Osimhen si libera di Heymans con un foga eccessiva, girandosi e mollando non un pugno ma una manata in faccia all’avversario. L’arbitro in campo lo ha inteso come un gesto violento e l’ha espulso. Ora il nigeriano rischia tre giornate di squalifica.

Assegnati, inoltre, due rigori per gi Azzurri: braccio aperto di Caldara su cross di Mario Rui e braccio destro largo di Ceccaroni su tiro di Di Lorenzo, in entrambi i casi Aureliano assegna lui il penalty.

Infortunio Zielinski

Una delle note negative del match tra Napoli e Venezia è sicuramente l'infortunio capitato a Piotr Zielinski, uscito per un trauma contusivo alla coscia destra, così come riferito dal club azzurro al termine del match. L’entourage del calciatore, rivelano molti media, avrebbe riferito che l’infortunio riguarderebbe il quadricipite della coscia destra. Per capire l’entità dell’infortunio saranno necessari esami strumentali, ma in Polonia riferiscono come indicativamente lo stop di Zielinski dovrebbe essere di circa 12-15 giorni.

Il tabellino e pagelle

NAPOLI-VENEZIA 2-0

Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Koulibaly 7, Rui 6.5; Ruiz 6 (dal 27' st Gaetano 6), Lobotka 5.5, Zielinski 6 (dal 35' Elmas 7); Politano 6 (dal 26' st Lozano 6), Insigne 7 (dal 40' st Petagna sv), Osimhen 4.5. A disp.: Marfella, Ospina, Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Palmiero, Ounas, Zanoli. All.: Spalletti 6.5

Venezia (4-3-3): Maenpaa 6; Ebuehi 5.5 (dal 6' st Svoboda 5.5), Caldara 5.5, Ceccaroni 5, Molinaro 6; Fiordilino 6 (dal 18' st Tessmann 6), Peretz 6 (dal 29' st Galazzi 6), Heymans 5.5 (dal 29' st Dezi 6); Di Mariano 5.5 (dal 18' st Sigurdsson 6), Forte 6, Johnsen 6.5. A disp.: Lezzerini, Bertinato, Bjarkason, Karlsson, Schnegg. All.: Zanetti 6

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 62' rig. Insigne, 72' Elmas

Ammoniti: Fiordilino (V), Caldara (V), Heymans (V), Ebuehi (V), Spalletti (N), Forte (V), Ruiz (N), Ceccaroni (V), Tessmann (V)

Espulsi: 23' Osimhen (N)

Note: al 57' Insigne (N) fallisce un calcio di rigore