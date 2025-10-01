Su 69 Comuni savonesi, 43 senza sportelli bancari: ne restano 106 in tutto il territorio provinciale

Il territorio provinciale savonese continua a fare i conti con il progressivo calo degli sportelli bancari. Su 69 Comuni della provincia di Savona, 43 non hanno infatti uno sportello bancario sul proprio territorio.

Complessivamente, in base ai dati del rapporto sull'Economia provinciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, gli sportelli bancari ammontano a 106 sul territorio provinciale. Numeri in calo di quasi un terzo rispetto al 2016, quando erano 158. Un dato che evidenzia una contrazione significativa in meno di dieci anni, anche se in lieve ripresa rispetto al 2023, quando erano 105.

La riduzione degli sportelli riguarda soprattutto i Comuni più piccoli e periferici mentre la distribuzione è concentrata, ovviamente, nei grossi centri: la città capoluogo conta 27 sportelli; Albenga, da sola, ne ospita 14.

A farne le spese sono soprattutto i piccoli centri, già a rischio spopolamento per la carenza di servizi, in particolare la popolazione anziana e meno avvezza alle tecnologie digitali, per la quale la mancanza di sportelli bancari rappresenta una difficoltà concreta, con la necessità di spostarsi nei centri vicini per operazioni di base. Anche per le attività economiche locali, la riduzione dei servizi bancari può avere effetti negativi, rallentando le operazioni quotidiane.

Le motivazioni alla base di questa tendenza di riduzione degli sportelli sono diverse e in parte comuni a tutto il territorio nazionale. Tra queste: la digitalizzazione dei servizi bancari, con la diffusione e l’uso crescente dell’home banking e delle app che ha ridotto la necessità di recarsi fisicamente allo sportello; la riduzione dei costi che spinge gli istituti di credito, in un contesto di margini sempre più ridotti, a scegliere di accorpare le filiali e concentrare i servizi nelle aree con maggiore densità di popolazione; e uno spostamento della domanda dai centri più piccoli, dove la riduzione della popolazione residente e l’invecchiamento demografico hanno reso meno sostenibile la presenza fisica di filiali.