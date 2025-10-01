Le scuole superiori savonesi senza educatori per studenti disabili: ridotti i fondi

Al momento le scuole non hanno ricevuto le comunicazioni sugli importi certi e al primo di ottobre non è garantita al momento la presenza degli educatori destinati a sostenere l’autonomia scolastica e l’assistenza educativa agli studenti con disabilità.

Ieri in Provincia si è tenuto un tavolo tecnico che ha riunito i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria superiore insieme ai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La riduzione dei fondi a disposizione come monte totale per l'erogazione delle risorse sta creando apprensione nei dirigenti ma anche nei genitori con figli disabili.

"È importante che si sappia che tutte le scuole stanno cercando di dialogare con la Provincia e purtroppo finché non arrivano le risorse non si può attivare il servizio - ha dichiarato la dirigente scolastica dell'istituto "Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci" di Savona Maria Laura Tasso, la scuola secondaria che ospita più di 90 studenti con disabilità - Le tempistiche sono state molto più rapide rispetto agli anni scorsi sulle nomine del docenti di sostegno ma non avere gli educatori è un aspetto particolarmente pesante. Speriamo si sblocchi al più presto la situazione".

"Lo sforzo economico non è una cosa da poco e siamo favorevoli ad un criterio più possibile proporzionale che ci sembra quello più trasparente e corretto - prosegue Maria Laura Tasso - Come sempre ci piacerebbe partire il primo di settembre con il 15 con gli educatori pronti a lavorare. Ringraziamo le famiglie per la pazienza".