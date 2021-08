Insetticida.org: la guida online per combattere gli insetti molesti

D’estate il nemico numero uno sono le zanzare, in particolare le zanzare tigre, che costringono molti a una battaglia quotidiana senza sosta, fatta di spray antizanzare, zanzariere, unguenti di ogni genere, rimedi più o meno naturali (come la citronella), gabbiette elettriche per sterminarle e via dicendo. Ma d’inverno gli ospiti sgraditi di casa non spariscono e la “guerra” prosegue contro scarafaggi, mosche, cimici e via dicendo.

Gli insetti nemici-amici

Gli insetti è scontato, ma doveroso precisarlo - sono un elemento essenziale per l’ecosistema: forniscono cibo ad altri animali (direttamente e indirettamente), impollinano gli alberi da frutto e svolgono altre funzioni utili al mondo. Ma la loro convivenza con gli esseri umani non è sempre facile, perché possono provocare fastidi (zanzare e mosche), punture e morsi (vespe e ragni, anche se in Italia le sole due specie di rilevanza medica sono soltanto due: il violino e la malmignatta), problemi con il cibo (mosche, farfalle della farina) o di natura igienica (è il caso degli scarafaggi).

Contenerne la diffusione non è sempre facile. Ma sul mercato esistono ormai soluzioni – a costo contenuto - per quasi ogni problema con gli insetti o con altri animali infestanti. Proprio per aiutare gli utenti a districarsi in questo articolato mondo, con consigli e informazioni utili, nel web sono nati portali dedicati, e uno di quelli più completi e semplici da consultare è Insetticida.org.

I migliori prodotti e le guide contro mosche, zanzare, scarafaggi e non solo

Insetticida.org è una vetrina virtuale che raccoglie i migliori prodotti del settore, come insetticidi, killer elettrici, repellenti, trappole, rimedi naturali. Ma non solo. Una delle sezioni più apprezzate, in bella evidenza nella home, è quella dedicata alle guide.

Le guide contengono informazioni utili per contrastare la diffusione domestica degli scarafaggi, l’invasione delle formiche, le odiose punture di zanzara, i millepiedi (oggetto di molte fobie, come le cavallette), le fastidiose tarme alimentari, le “costose” tarme dei vestiti, i tarli del legno (che possono provocare pesanti danni in casa), le pulci e le pericolosissime zecche, le mosche, gli acari della polvere (causa di molte allergie), le cimici del letto, le vespe (si badi bene: non i bombi e le api: specie generalmente non aggressive e oggetto di una campagna di sensibilizzazione del sito proprio perché indispensabili per l’ecosistema umano). Ma anche altri animali infestanti e causa di pesanti disagi, come i piccioni e i topi.

Per ogni problema, su Insetticida.org vengono indicati suggerimenti specifici, piccoli trucchi per una serena convivenza (o per battere il “nemico”), rimedi naturali e casalinghi, ma sul sito è anche possibile acquistare - ai prezzi più bassi e spesso in maniera comparativa - prodotti ad hoc contro gli insetti come preparati chimici (in forma di spray, creme, polveri e via dicendo), apparecchiature elettroniche, strumenti di contenimento (dall’ammazzamosche alla zanzariera, dai dissuasori per piccioni alle trappole per topi) selezionati tra i migliori presenti sul web. Insomma: un portale semplice e utile per conoscere gli insetti e… evitarli.