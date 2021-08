Orco Feglino, rocciatrice cade da otto metri di altezza: intervento dell'elisoccorso (FOTO e VIDEO)

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 16.00 per la caduta di una rocciatrice nella zona della Falesia della Taverna, nei pressi della palestra di roccia del Monte Cucco, ad Orco Feglino.

La donna, 50enne, sarebbe caduta dall'altezza di circa otto metri da una falesia e immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra di Savona, il soccorso alpino Liguria, l'automedica del 118 Sierra 4 e la Croce Verde di Finalborgo.

Vista la zona impervia è stato richiesto l'ausilio dell'elisoccorso Drago, ma vista l'impossibilità di "verricellare" è stata trasportata con una barella portantina per circa 45 minuti fino all’ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso con un trauma cranico.