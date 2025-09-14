Cengio guarda al futuro: sicurezza, riqualificazione e servizi al centro dell’azione amministrativa

A Cengio l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Dotta, traccia un bilancio sui principali interventi portati a termine, su quelli in corso e su quelli già programmati per il prossimo futuro. Si tratta di un insieme di opere che, nel loro complesso, rappresentano un investimento rilevante e testimoniano la volontà di migliorare la qualità della vita, l’efficienza dei servizi e la sicurezza del territorio.

Sul fronte delle opere già concluse spiccano la realizzazione di una nuova batteria di loculi nel cimitero principale, dal valore di 250mila euro, e alcuni importanti lavori di efficientamento energetico al Palazzo comunale, realizzati grazie a tre diversi finanziamenti. Contestualmente è già stato avviato un secondo cantiere al cimitero di Rocchetta per la costruzione di nuovi loculi, con una spesa di 220mila euro.

Sono in corso anche i lavori di riqualificazione di piazza San Giuseppe, per un importo complessivo di 390mila euro, in parte finanziati dalla Regione Liguria, e la realizzazione delle condutture fognarie e dei sottoservizi nella frazione di Vignali, possibile grazie a un finanziamento PNRR di 580mila euro con un cofinanziamento comunale di 52mila.

Un progetto approvato e in attesa della copertura economica ministeriale riguarda invece la riqualificazione del ponte di accesso alla frazione di Brignoletta, per un importo di 700mila euro. Intanto, con fondi regionali per 8mila euro, si interverrà sulla sicurezza idrogeologica con la pulizia del rio accanto al cimitero principale e la rimozione del legname sotto il ponte di Santa Barbara.

L’amministrazione ha anche concluso il rifacimento del sito online comunale, finanziato con 29mila euro, e ha ottenuto sette diversi finanziamenti, per un totale di 147mila euro, dedicati all’adeguamento informatico dei programmi gestionali comunali.

Accanto a queste opere già realizzate o in corso, il Comune ha programmato una serie di interventi che prenderanno il via entro il 2025. È prevista la realizzazione di un parcheggio di servizio a Cengio Alto, dal valore di 25mila euro, e l’asfaltatura del parcheggio sterrato di via Belvedere, per altri10 mila euro. Sempre nell’ambito dei servizi alla cittadinanza, verrà realizzata un’isola ecologica nel piazzale asfaltato in uscita dal paese verso Millesimo, mentre il piazzale attualmente utilizzato per i rifiuti ingombranti sarà trasformato in parte in parcheggio asfaltato e in parte in giardino, per un importo complessivo di 200mila euro.

Un progetto particolarmente ambizioso riguarda l’ex scuola Colombardo, destinata a diventare un nuovo Palazzo di Città. Qui troveranno posto una moderna caserma dei Carabinieri, locali per la Croce Rossa, la Protezione civile, l’Avis e uffici comunali. L’investimento previsto per quest’opera è di 3,8 milioni di euro.

Sul fronte della sicurezza idraulica, è inoltre in corso la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza di via Fiume, con un investimento di 100mila euro, mentre proseguono i contatti con Regione Liguria e con Eni Rewind per giungere a una soluzione definitiva dei problemi generati dallo sbarramento artificiale sul fiume Bormida in località Isole.

Tra opere concluse, cantieri in corso e interventi già programmati, l’impegno complessivo dell’amministrazione superi i sei milioni di euro. Una cifra significativa che testimonia la volontà di rendere Cengio un comune sempre più sicuro, moderno e attento alle esigenze della sua comunità.