Savona, in tanti al Sacro Cuore per i funerali di Giancarlo Frumento: l’addio al consigliere comunale

È il giorno dell’ultimo saluto a Carlo "Giancarlo" Frumento. I funerali del consigliere comunale di Savona si sono tenuti oggi, lunedì 14 settembre, alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore, dove familiari, amici, colleghi e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Frumento, 77 anni, è scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo politico savonese e all'interno dell'amministrazione comunale, dove ricopriva il ruolo di consigliere e presidente della Terza Commissione ed era stato eletto nel 2021 nella lista RiformiAmo Savona a sostegno del sindaco Marco Russo.

La sua esperienza politica aveva però radici più lontane. Aveva iniziato il proprio percorso nel Partito Socialista ed era entrato per la prima volta in Consiglio comunale nel 2011. Nel 2016 si era candidato alla carica di sindaco con la lista Siamo Italiani, mentre nel 2022 era stato candidato al Senato con Impegno Civico. Nel corso degli anni aveva inoltre ricoperto incarichi nel Centro Democratico, arrivando a far parte del Consiglio nazionale del partito.

Negli ultimi anni aveva scelto di proseguire il proprio impegno amministrativo all'interno della maggioranza guidata da Marco Russo

Accanto alla politica c'erano stati la scuola e il lavoro. Laureato in Ingegneria Chimica all'Università di Genova nel 1974 con 110 e lode e medaglia, dal 1975 al 2011 era stato docente di Chimica Industriale e Impianti Chimici al Ferraris di Savona. Parallelamente aveva esercitato la professione di ingegnere, occupandosi di progettazione, direzione lavori e attività peritale.