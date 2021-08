Musica sempre a portata di clic? Ecco come convertire i tuoi audio

Nell’epoca della digital transformation, inevitabilmente anche la musica è diventata digitale. Grazie ai nuovi strumenti possiamo creare raccolte e album dei nostri cantanti preferiti, suddividendoli anche per genere. Ci portiamo così la nostra musica preferita da ascoltare ovunque, in auto, in metropolitana o anche sotto la doccia, su smartphone, tablet o portatili.

Per rendere la musica fruibile in ogni circostanza c’è però la necessità non solo di organizzare la collezione di canzoni digitali, ma anche di convertire i file e renderli compatibili con qualsiasi dispositivo. Tieni presente inoltre che i file audio non riguardano esclusivamente la musica, ma anche l’ambito lavorativo e professionale. Nei seguenti paragrafi analizziamo perché e come convertire gli audio nel formato desiderato.

Qual è l’utilità di un convertitore audio?

Come già anticipato nell’introduzione, convertire l’audio è una pratica diffusa soprattutto tra i virtuosi della musica. Magari hai creato su pc delle collezioni che ascolti mentre lavori e che vuoi trasferire sullo smartphone, così da ascoltarle quando fai jogging o sei in metropolitana; o, al contrario, potresti voler trasferire gli audio dallo smartphone al tablet o al pc.

Anche in ambito lavorativo convertire gli audio è molto utile, soprattutto per chi si muove in mobilità. In questi casi infatti è opportuno convertire l’audio in un formato compatibile con il proprio portatile o gli altri strumenti di lavoro.

Eccoci alla fatidica domanda: come convertire l’audio nel formato desiderato? Usando i moderni convertitori disponibili in commercio, che offrono prestazioni elevate per ogni necessità. Nello specifico parliamo di Wondershare UniConverter, considerato da molti il miglior convertitore audio su piazza.

Le funzionalità di Wondershare UniConverter

Wondershare UniConverter è lo strumento ideale per gli amanti della musica che desiderano convertire i file nei formati più diffusi. Si tratta di uno strumento estremamente eclettico e versatile, in quanto oltre a convertire audio velocemente funge anche da convertitore video. Il software è in grado di comprimere, fare il download ed unire i video.

Altra caratteristica che merita di essere sottolineata è la notevole semplicità d’uso di Wondershare UniConverter, gioiellino partorito dall’azienda Wondershare, il cui scopo è permettere a tutti gli utenti, anche a quelli che masticano poco di tecnologia, di sfruttare i nuovi strumenti per esaltare la loro creatività.

Ecco così che nasce Wondershare UniConverter, software in grado di convertire video senza perdere la qualità e audio per ogni necessità, sia per le aziende che per i semplici utenti che vogliono realizzare contenuti creativi ed originali.

Formati, dispositivi e social supportati

Per quanto riguarda audio e video, il software è in grado di convertire MP4/MKV, MOV, WMW fino a FLV/AVI/M4V e tanti altri ancora. I formati di output ed input supportati per l’audio sono: MP3, WAV, WMA, M4A (solo per Windows) e M4B (solo per Windows).

L’elenco dei dispositivi supportati è piuttosto lungo: si va da quelli griffati Apple fino a quelli Huawei, Samsung, Sony, HTC ecc. È interessante notare che tra i dispositivi supportati ci sono anche console come Nintendo Wii, Xbox 360, Xbox One, PS4, PS Vita ecc. Gli audio e i video risultano perfettamente compatibili con i principali social network come Facebook, TikTok e tanti altri ancora.

Se non hai mai convertito audio o video, non preoccuparti. Wondershare UniConverter è dotato di un’interfaccia estremamente intuitiva che mette i creativi in condizione di esprimersi in totale libertà, realizzando contenuti personalizzati con filtri dall’effetto “wow” assicurato.

Le aziende possono creare video originali e creativi per coinvolgere maggiormente l’utente e proiettarlo al centro dell’azione. I semplici utenti possono invece convertire gli audio, così da ascoltare ovunque la loro musica preferita e utilizzarla come desiderano, oppure realizzare video immersivi e adrenalinici per condividere con gli amici le proprie esperienze di viaggio o le avventure.

Acquistare Wondershare UniConverter in questo momento è particolarmente vantaggioso, poiché è in corso la Promo “Back to School” grande sconto fino al 60%. La promozione è valida per 7 prodotti di Wondershare:

Wondershare UniConverter;

Wondershare Filmora;

Wondershare PDFelement;

Wondershare EdrawMind;

Wondershare EdrawMax;

Wondershare Democreator;

Wondershare FilmoraPro.

L’attuale promozione in corso sarà valida fino al 30 settembre 2021.