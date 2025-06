Savona, un'interpellanza dei 5 Stelle su bilancio di Sea-S e sul futuro del servizio di igiene urbana

Si basa sulla relazione del Collegio sindacale di Sea-S l’interpellanza che il Movimento 5 Stelle ha depositato per il prossimo Consiglio comunale. Un’interpellanza estremamente tecnica, con l’obiettivo di ottenere da sidnaco e giunta chiarimenti sulla situazione della società.

La preoccupazione dei 5 Stelle è che, in quanto partecipata di una controllata dal Comune, un’eventuale situazione di difficoltà di Sea-S possa comportare rischi anche per Ata, che detiene il 51% della società e risulta tuttora in concordato preventivo.

Altro tema sono le possibili ripercussioni sull’esecuzione del servizio di igiene urbana, di cui Sea-S è affidataria.

"Il bilancio di esercizio 2023 di Sea-S ha chiuso con una perdita di 294.104 euro – scrivono i 5 Stelle – che riduce il capitale sociale, dopo aver utilizzato le riserve disponibili, a 65.875 euro, facendo rientrare la società nella situazione di cui all’art. 2482-bis del Codice civile; i soci hanno deciso di rinviare ogni decisione in ordine alla copertura di detta perdita fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2024. Il bilancio di esercizio 2024 ha riportato, invece, un utile di 7.482 euro, insufficiente a coprire la perdita dell’anno precedente (a cui viene in ogni caso destinato), costringendo i soci a interventi contabili e finanziari per assicurare la continuità aziendale della società, fortemente a rischio".

I 5 Stelle riportano quindi le considerazioni del Collegio sindacale, alla luce dei dati di bilancio e di alcune azioni messe in campo dai soci: “Sotto il profilo economico, la società non pare in grado, nel prossimo esercizio, anche considerando la realizzazione del piano industriale con l’implementazione del servizio di gestione dei rifiuti 'porta a porta', di produrre consistenti utili di gestione”.

Il Collegio sindacale, poi, “ritiene necessario continuare un monitoraggio stringente della sussistenza del principio di continuità aziendale per tutto l’esercizio 2025".