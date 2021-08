Speciale elezioni Savona |

Savona 2021, il Pd pronto a presentare i candidati: capo lista Elisa Di Padova e Luca Burlando

Giovedì 2 settembre la presentazione ufficiale. Martini e Chiarenza: "Orgogliosi del lavoro fatto dalla nostra comunità per costruire questa squadra"

Ieri sera, alla festa dell’Unità in programma a Porto Vado, si è riunita l’assemblea comunale del Partito Democratico che ha votato, all’unanimità, la proposta di lista per le prossime elezioni comunali di Savona a fianco del candidato sindaco Marco Russo che il Segretario Stefano Martini ha presentato. “Un passaggio molto importante che da il via ufficiale alla nostra campagna elettorale” - commentano il Segretario e il Presidente Alfio Chiarenza – siamo davvero orgogliosi del lavoro fatto dalla nostra comunità per costruire questa squadra, siamo riusciti nell’obiettivo di coinvolgere al meglio tante realtà e professionalità cittadine". "Il 2 settembre presenteremo ufficialmente il programma e la lista che sarà guidata da due capo lista, Elisa Di Padova e il vice Segretario Luca Burlando” concludono Martini e Chiarenza.

I.P.E.

