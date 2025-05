Storia e fantasia, la 1A del Comprensivo "Don Andrea Gallo" di Savona si aggiudica un concorso letterario a Roma (FOTO)

Emozione, commozione e anche tanto orgoglio.

Questi i sentimenti che hanno provato gli alunni della 1A dell'Istituto Comprensivo Don Andrea Gallo Secondaria di Primo Grado di via Verdi a Savona che la settimana scorsa si sono aggiudicati il primo premio come miglior racconto alla prima edizione del concorso letterario nazionale “Penna e Spatha. Esercizi di scrittura creativa” indetto dall’Associazione Italia Langobardorum in collaborazione con “Dire Fare Insegnare” e il supporto della Fondazione Euducation

E abbiamo potuto toccarla con mano questa soddisfazione perché ieri mattina ci siamo recati proprio in classe e ci siamo fatti raccontare dall'insegnante e dai ragazzi un'avventura che non dimenticheranno.

"Abbiamo partecipato al bando e abbiamo studiato i Longobardi cercando curiosità, abitudini, informazioni sul Monastero San Salvatore-Santa Giulia e approfondito la storia di Carlo Magno e Ermengarda/Desiderata" ci ha spiegato uno studente.

L'obiettivo del concorso era proprio quello coinvolgere gli studenti nel dar vita a storie originali ambientate negli scenari architettonici del sito UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

A partecipare sono state 25 classi italiane con 51 temi, ogni scuola poteva inviare tre elaborati e la classe savonese aveva deciso di inviarne due (entro il 15 febbraio) che poi erano stati selezionati il 28 marzo. Il 16 aprile poi era stato comunicato alla scuola di aver raggiunto il podio.

Poi il 19 maggio il viaggio con diverse tappe intermedie per arrivare a Roma, poche ore di sonno ma tanta voglia di godersi un momento indimenticabile insieme alla prof Greta Dalessandro e le colleghe. Nella Sala Spadolini del Ministero del Cultura il giorno successivo il grande momento e l'inaspettato primo posto, ex aequo insieme alla classe 2C del Liceo classico “Dante Alighieri” di Latina, Lazio, grazie al tema dal titolo "Il mistero del pavone dimezzato" realizzato da Alessandro Mirti.

Oltre ad aggiudicarsi 500 euro hano anche ottenuto un corso di scrittura creativa della Scuola di Scrittura Omero. E quell'assegno appeso in classe che rimarrà impresso per potergli ricordare un momento impagabile.

Elenco partecipanti al viaggio d’istruzione a Roma del 19-20 maggio 2025:

Docenti: Greta Dalessandro, Ilaria Vichi, Monia Salvo

Alunni: Alappadan Chacko Emilia Martin, Anconelli Andrea Celeste, Dakiri Abdelali, Dauti Ramadan, De Falco Aurora, De Morla Emmanuel, Dealexandris Anita, Mirti Alessandro, Ormeni Steven, Quaglia Agata, Strotskyi Oleskii, Valetto David, Vincenzi Mattia, Viti Alessandro, Wang Jia Jing. Bouabid Yassine, Serra Emma, Turzhanova Zlata, Di Venanzio Daniele

Il concorso letterario nazionale “Penna e Spatha. Esercizi di scrittura creativa” ha coinvolto gli studenti nella elaborazione di storie originali ambientate negli straordinari scenari architettonici del sito UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” – checostituiscono la migliore testimonianza di quellasintesi artistica e culturale tra la tradizione ellenistico-romana, la spiritualità Cristiana, le influenze bizantine e i valori mutuati dal mondo germanico che ebbe luogo nella penisola italiana grazie al ruolo cruciale svolto dal popolo longobardo – stimolando i partecipanti nella ricerca e nella documentazione sulla civiltà longobarda e portandoli a produrre racconti in grado di narrare lo sviluppo e la fioritura della civiltà dei Longobardi in Italia intrecciando il vero al fantastico in una creazione letteraria originale.