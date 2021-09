Trattore si ribalta a Piana Crixia: conducente in codice giallo al San Paolo

Incidente col trattore a Piana Crixia in località Taglio. La chiamata al centralino del 112 è arrivata nella tarda mattinata odierna attorno alle ore 12. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Dego e i carabinieri.

All'arrivo dei soccorritori il conducente era già fuori dall'abitacolo del mezzo agricolo. Stando a quanto appurato, avrebbe riferito di essersi ribaltato per cause ancora in via di accertamento.

L'agricoltore è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.