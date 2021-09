Ad Albenga il 4 settembre c'è “La musica che gira in Centro”

“La musica gira in Centro” ad Albenga. Il 4 settembre il Comune, in collaborazione con l'Associazione Culturale ZOO, ha organizzato un evento itinerante che vedrà la musica indipendente e degli artisti del territorio protagonista.

Questo evento diffuso, ideato anche per ridare fiato a questa categoria fortemente provata dalle restrizioni legate al Covid 19, già dal pomeriggio inonderà di note molte piazze e locali del centro storico di Albenga.

Sarà un sabato particolare con il valore aggiunto della rassegna “Calici di musica” che abbinerà la rinomata produzione locale di vino con le magica voce di Roberta Monterosso e i suoi Alma Jazy in Piazza dei Leoni proprio nel cuore del centro storico.

Vagando tra le torri si potranno incontrare cantautori eccellenti come Eugenio Ripepi, Chiara Ragnini, Mauro Pinzone o Gianmaria Simon, Margherita Zanin e Frey, che sono sempre più inserite nel contesto delle migliori produzioni indie nazionali o i particolarissimi Anais, con i loro progetti tra musica e letteratura, le atmosfere magiche della chitarra di Susanna Roncallo o la voce incantevole di Lorena De Nardi del Doralice trio.

Altri protagonisti saranno i Tre Gotti nell'ambito della rassegna Suggestioni musicali nel viale, Nico & the Castles, The Troublemakers, the Circle Band, Vico 28, Lambertz e i savonesi Margot.

Nell'ambito della rassegna alle ore 21,15 verrà inoltre presentato il nuovo progetto di tre rinomate cantautrici dal titolo "La musica che gira in camper".

Proprio la natura on the road del loro nuovo tour ha chiamato il collegamento con la manifestazione di Albenga dove porteranno il loro spettacolo presentato su Rai Radio Uno e già applaudito in diverse tappe estive. Loro sono Agnese Valle, Sara Romano e Nathalie. Agnese Valle, la cantautrice con il clarinetto è stata più volte inserita nella cinquina finalista del Tenco, Sara Romano ha caratura internazionale essendosi già esibita in tutto il Nord America, Canada, Germania, Irlanda, Belgio e molti altri palchi internazionali; Nathalie è invece partita dal busking per arrivare ad essere la vincitrice di X Factor e alla partecipazione al festival di Sanremo.

L'evento clou della serata è rappresentato dal concerto in Piazza San Michele a conclusione di tutti gli eventi della giornata di Finaz, chitarrista della Bandabardò che ha realizzato un grande spettacolo one man band che riassume la grande carriera di uno dei chitarristi italiani più bravi. Finaz, oltre che con la Bandabardò ha suonato con Piero Pelù, Carmen Consoli e Dolcenera ed è anche un grande compositore di musica e canzoni. Il suo spettacolo è particolarmente coinvolgente e sarà la bella festa finale della manifestazione.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Un evento alla sua seconda edizione che vuole salutare una stagione estiva importante, seppur limitata da restrizioni Covid. Settembre inoltrato regalerà ancora eventi e sorprese per destagionalizzare il turismo Ingauno, per questo con “La musica che gira in centro” vogliamo solo dire “arrivederci” alla prossima iniziativa!”.

Aggiunge l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Il Centro Storico è la cornice perfetta per passeggiare cullati dalla musica. "La musica che gira in centro" accompagna i turisti, non solo a conoscere i vicoli e le piazzette, ma anche i moltissimi locali che lo animano. Artisti del territorio, e non, suoneranno dall'aperitivo fino a tarda sera, in Piazza dei Leoni le aziende vitivinicole della Piana faranno assaporare e racconteranno i loro vini.”

La manifestazione osserverà tutte le precauzioni necessarie per la prevenzione del contagio da Covid 19 e pertanto, ove richiesto dalla normativa, sarà chiesto il Greenpass.

Sarà possibile effettuare le prenotazioni presso lo Iat di Piazza San Michele tel: 335 53 66 406, mail: iat@comune.albenga.sv.it

I concerti cominceranno dalle ore 17.30.

Sulle pagine social dell'associazione culturale ZOO e del Comune di Albenga verranno pubblicate tutte le info e i dettagli.