1° Maggio ad Albenga, le celebrazioni nella sala consiliare del comune

A causa del maltempo le celebrazioni del 1° maggio, festa dei lavoratori, si sono svolte all'interno della sala consiliare del comune di Albenga.

Il sindaco ha affrontato l'importante tema del lavoro, sottolineando l'importanza di garantire opportunità lavorative dignitose per tutti, specialmente per i giovani. Durante il discorso, ha anche affrontato il drammatico problema delle morti sul lavoro, evidenziando la necessità di adottare misure concrete per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire tragedie.

A seguire l’orazione di Claudio Bosio responsabile dei pensionati della FNP Cisl Savona che, nella sua orazione ha toccato fondamentali temi quali quello della guerra e delle difficoltà esistenti nella società attuale e, ovviamente, delle tematiche relative al tema del lavoro.

La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio in memoria dei molti morti sul lavoro e la deposizione di mazzi di fiori davanti al monumento in Piazza IV Novembre.