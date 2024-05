Diocesi Savona-Noli: venerdì il Vescovo guiderà l'ultimo incontro della "Scuola della Parola"

Alla sera dalle ore 21 alle 22 guiderà l'ultimo incontro della "Scuola della Parola" in programma nella Chiesa Maria Ausiliatrice (ex Salesiani), in via san Giovanni Bosco. Il cammino di preghiera e ascolto della Sacra Scrittura sul tema "La Chiesa come fraternità eucaristica - Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me" si concluderà il 18 maggio nella Cattedrale Nostra Signora Assunta con la Veglia di Pentecoste.