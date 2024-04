Sale l'attesa per la prima edizione del "Millesimo International Film Festival"

Tutto è pronto per la prima edizione del "Millesimo International Film Festival". L'evento si terrà sabato 4 maggio, alle ore 20, nella splendida cornice del borgo valbormidese, annoverato tra i più belli d’Italia.

La rassegna si svolgerà all'interno del Castello del Carretto e proporrà una selezione eclettica e coinvolgente di cortometraggi, spaziando tra generi e stili diversi. Questa rappresenta un’occasione culturale di respiro internazionale imperdibile.

L’evento nasce da un’idea del Maestro Alberto Bellavia e dalla sua passione per la settima arte che, oltre ad averlo avviato a una carriera di compositore di musiche da film, ora lo guiderà anche nella veste di direttore artistico del Festival.

Il "Millesimo International Film Festival" si impegna a portare la magia del cinema indipendente al grande pubblico. Attraverso una selezione accurata di cortometraggi, il Festival mette in risalto la diversità e la creatività dei registi internazionali ed italiani, ponendo particolare attenzione sui nuovi talenti emergenti.

Dalle opere più sperimentali alle storie più commoventi, il Millesimo International Film Festival offre un viaggio attraverso la varietà del cinema indipendente, nonché l'opportunità di esplorare le nuove voci che ne stanno plasmando il futuro.

Il programma prevede, alle ore 19, una degustazione dei prodotti del territorio a cura dell'Associazione Produttori della Val Bormida, seguita alle 20 dall'inizio della proiezione. All'evento parteciperanno diversi ospiti nazionali e internazionali, tra cui il regista/attore olandese Andrew Vandale, presidente della giuria del Festival, l'attore/scrittore Edward J. Osredkar proveniente da New York, il regista olandese Stephan Brenninkmeijer, l'attrice Tanya Shpadi e Mattia Villardita. Il dottor Alberto Gaiero e un gruppo di studenti dell'Istituto Superiore "F. Patetta" presenteranno il loro primo cortometraggio "Vampyricon". Cinefili, appassionati e professionisti del settore si riuniranno per celebrare l'incanto del cinema, nell'atmosfera suggestiva del Castello di Millesimo, in quello che già si preannuncia come un evento culturale indimenticabile.

Saranno assegnati certificati ufficiali e verranno proiettati i film vincitori nelle seguenti categorie: Miglior Cortometraggio Internazionale, Miglior Cortometraggio Italiano, Miglior Documentario Corto, Miglior Cortometraggio d'Animazione, Miglior Cortometraggio Comico, Miglior Cortometraggio Drammatico, Miglior Cortometraggio Sperimentale, Miglior Opera Prima, Miglior Cortometraggio Horror, Miglior Videoclip Musicale, Miglior Cortometraggio sull'Ambiente/Natura, Miglior Cortometraggio Sci-Fi, Miglior Cortometraggio Studentesco e Miglior Cortometraggio Thriller.