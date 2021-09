Alassio, Luminosa Bogliolo festeggiata al commissariato di polizia di viale Hanbury

L’atleta alassina Luminosa Bogliolo, che a Tokyo ci ha regalato tante emozioni e il primato italiano femminile dei 100 metri ostacoli, oggi è stata ricevuta al commissariato di polizia di Alassio, dove è stata accolta con calore dalla dottoressa Gilda Pirrè, dirigente della sede di viale Hanbury, e da tutto il personale.

Dopo i numerosi riconoscimenti ricevuti in Riviera dal tuo ritorno dalle Olimpiadi, per lei un’ulteriore manifestazione di affetto e stima per aver rappresentato magnificamente l’Italia sportiva e la nostra Liguria nel mondo.