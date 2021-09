Savona 2021, il 22enne Andrea Frigerio candidato nella Lega a sostegno di Schirru

"Questo sarà anche il quarto anno di militanza nel partito che mi ha accolto da perfetto sconosciuto, e ora dopo tanto lavoro e sacrificio mi ha dato la possibilità di togliermi tante soddisfazioni come l’essere nominato commissario dei giovani della Lega di tutta la Provincia di Savona oltre che militante".

A dirlo è Andrea Frigerio, 22 anni, studente in Scienze Politiche all'Università di Genova, che ha deciso di candidarsi nelle file della Lega a sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru. Tra i più giovani candidati della lista del Carroccio scende così in campo per la città di Savona.

"Questa è casa mia, qui mi sento in famiglia, è ora di pensare che questo è il turno in cui ci metto la faccia in prima persona, è una cosa che non riesco neanche spiegare a parole. Ringrazio chi nel partito mi sta permettendo questa bella ed entusiasmante esperienza, a 22 anni è un’opportunità che capita poche volte nella vita" ha proseguito.

"Siamo stati molto attivi sul territorio, con tante iniziative che ci ha fatto riscoprire il contatto con persone tramite l'organizzazione di collette alimentari per le famiglie bisognose e le raccolte per gli animali. Abbiamo anche organizzato un pranzo raccolta fondi destinati all'ospedale San Paolo per il reparto di pediatria - ha continuato il 22enne savonese - Sento l'onere e onore di questa candidatura, bisogna infatti trovare spazi per i ragazzi, vorrei realizzare progetti non solo per un punto di ritrovo ma anche per la loro crescita professionale".

"Ho incontrato ragazzi che vivono il campus e che vengono da tutta Italia, c'è da migliorare il servizio di trasporto pubblico locale anche e soprattutto per gli spostamenti notturni e anche nei mesi estivi. Ci vuole un'offerta ampliata - ha specificato - Al di là della pulizia un tema che mi sta a cuore è l'attrattività della città, un'offerta più ampia per il teatro Chiabrera più attivo tutto l'anno grazie ad inviti di compagnie più importanti, ci si deve puntare. Oltre al tema dei crocieristi, bisogna dar vita ad una rete culturale, con più tappe per la città legando tutte le età si possono avere tanti riscontri positivi".

"Ci sono tante cose che vorrei scrivere ma avrete modo di leggerle. Un ultimo grande grazie va alla mia famiglia, a chi ha creduto in me nei momenti facili, ma soprattutto in quelli difficili, sono loro che mi hanno detto di non mollare il percorso politico che ho iniziato, ed è grazie a loro se oggi sono la persona che sono diventato" conclude Andrea Frigerio.