Finale, scontro sull'Aurelia tra una moto e un'auto: due feriti, traffico bloccato nel cuore della cittadina

AGGIORNAMENTO ORE 19:25 - il motociclista è stato trasportato e ricoverato d'urgenza in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure; a seguito dell'impatto ha riportato un politrauma, ed è stato disposto il ricovero urgente per le sue condizioni gravi ma stabili.

------------

Traffico bloccato nel cuore di Finale Ligure nel pomeriggio odierno quando, poco prima delle 16, una moto e un'automobile sono entrati in collisione con una dinamica per far luce sulla quale sono intervenute le forze dell'ordine.

Il sinistro è avvenuto lungo la via Aurelia all'altezza di via Torino, non distante dall'incrocio con Salita del Grillo. Secondo le prime informazioni, il centauro (un uomo sulla cinqua tina, ndr) sarebbe stato disarcionato dal mezzo e sbalzato a diversi metri di distanza da questo. Ferita, sembrerebbe, anche una persona a bordo dell'auto.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce Bianca, una di Finale Ligure e l'altra di Borgio Verezzi, supportate dal personale medico dell'automedica Sierra. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso e pare in condizioni gravi, al Santa Corona di Pietra Ligure. Ferito anche un uomo a bordo dell'auto.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale e della Polstrada per regolare il traffico, chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.